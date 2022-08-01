اسوس تُطلق هاتف Zenfone 9 – أحد أفضل الهواتف صغيرة الحجم في 2022

طرحت شركة اسوس هاتف Zenfone 9 عبر الإنترنت، وتماماً كما كنا نتوقع من خلال التسريبات، يحتوي الهاتف على لوحة عرض OLED قياس 5.9 بوصة فقط بدقة +FHD ومعدل تحديث 120Hz.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت.

من أجل تبريد الهاتف على النحو الأمثل، تم تزويده بغرفة تبريد بالبخار تبلغ مساحتها 1727.27 مم² مما يعني أن الهاتف يمتاز بمساحة تبريد للحرارة أكبر بنسبة 230% مقارنة بهاتف العام السابق Zenfone 8.

يعمل الهاتف بواسطة واجهة ZenUI 9 المستندة على نظام أندرويد 12 وسوف يحصل الهاتف على تحديثين رئيسيين من التحديثات البرمجية وعامان من التحديثات الأمنية – هذا يعني أن آخر نظام تشغيل للهاتف سيكون نظام أندرويد 14.

يعتمد الهاتف على مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل كمستشعر أساسي مدعوم بتقنية six-axis gimbal stabilization لمقاومة الاهتزازات الجانبية، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وفي الجانب الأمامي توجد كاميرا بدقة 12 ميجابكسل.

يشتمل الهاتف على زر ASUS ZenTouch وهو عبارة عن زر طاقة متواجد على الجانب متعدد الوظائف يحتوي على الماسح الضوئي لبصمات الأصابع ويتيح إمكانية التحكم في الإيماءات وتحويل الصوت إلى نص وتحديث صفحات الويب والإشعارات المفتوحة والتحكم في الوسائط والانتقال إلى الأعلى أو إلى الأسفل في الصفحات.

تم تصميم الجانب الخلفي بمواد مطورة حديثاً تتسم بالصلابة وتضمن راحة المستخدم أثناء الإمساء بالهاتف لفترات زمنية طويلة وهي متينة للغاية وساعدت على تقليل وزن الهاتف بشكل كبير مقارنة بالجوانب الخلفية الزجاجية.

تم تصنيف الهاتف بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 وات، ويمكن شحن البطارية من 0 وحتى 50% خلال نصف ساعة فقط.

سعر ومواصفات هاتف ASUS Zenfone 9 المُعلن عنها بالتفصيل

الشاشة: لوحة عرض AMOLED قياس 5.9 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz تدعم مرئيات +HDR10 بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 ومعدل سطوع تبلغ ذروته 800 نقطة ضوئية داعمة لتدرجات ألوان sRGB بنسبة 115% وتدرجات ألوان DCI-P3 بنسبة 112% ومعيار Delta-E محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus

لوحة عرض AMOLED قياس 5.9 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz تدعم مرئيات +HDR10 بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 ومعدل سطوع تبلغ ذروته 800 نقطة ضوئية داعمة لتدرجات ألوان sRGB بنسبة 115% وتدرجات ألوان DCI-P3 بنسبة 112% ومعيار Delta-E محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus المعالج: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno next-gen

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno next-gen الذاكرة العشوائية والتخزين: 8/16 جيجابايت رام LPDDR5 + سعة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت UFS 3.1

8/16 جيجابايت رام LPDDR5 + سعة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت UFS 3.1 نظام التشغيل: واجهة ZenUI 9 المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة ZenUI 9 المستندة على نظام أندرويد 12 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 مدعوم بتقنية six-axis gimbal stabilization والتركيز التلقائي 2×2 OCL + عدسة فائقة الاتساع Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل مع توفير إمكانية الماكرو والقدرة على تسجيل فيديو بدقة 8K

مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 مدعوم بتقنية six-axis gimbal stabilization والتركيز التلقائي 2×2 OCL + عدسة فائقة الاتساع Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل مع توفير إمكانية الماكرو والقدرة على تسجيل فيديو بدقة 8K الكاميرا الأمامية: مستشر Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل

مستشر Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل الصوت: مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس + Qualcomm Aqstic WCD9380 + سماعات ستريو مزدوجة + مضخم صوتي Qualcomm Aqstic amp + Dirac audio

مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس + Qualcomm Aqstic WCD9380 + سماعات ستريو مزدوجة + مضخم صوتي Qualcomm Aqstic amp + Dirac audio الميزات الإضافية: تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار + ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب

تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار + ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب الوزن والأبعاد: 146.58×68.17×9.45 مم ويزن الهاتف 169 جرام فقط

146.58×68.17×9.45 مم ويزن الهاتف 169 جرام فقط سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax 6E, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax 6E, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C, NFC البطارية: سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 30 وات

السعر والتوفر