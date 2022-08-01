أفضل طريقة شحن كويك نت في عام 2022

تقوم شركة stc بتوفير الكثير من الطرق التي تخص عمليات الشحن من أجل راحة العملاء و من بين طرق الشحن، شحن كويك نت و التي يستخدمها العملاء الخاصين بشرائح بيانات تم دفعها مسبقا، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل اكثر عن بطاقات كويك نت.. فتابعونا.

ما هي بطاقات شحن كويك نت

تعد كويك نت stc من البطاقات مسبقة الدفع التابعة لشركة اتصالات STC في المملكة العربية السعودية، حيث انها من أفضل الطرق لشحن الباقات الخاصة بالإنترنت نظراً لأنها:

من أنسب البطاقات لجميع فئات العملاء.

يعتبر شحن كويك نت من أقل الأسعار مقابل ما تقدمه شركة stc من خدمات مقارنة بأسعار الشركات الأخرى.

توفر شركة stc اتصالاً أسرع بالإنترنت مقابل باقي الشركات.

تعد بطاقات كويك نت الأفضل في الأداء والعمل.

تعمل شركة stc السعودية على تحسين وتطوير أداء الشركة للأفضل، مع تعديل إنتاجية العمل وتحسينه.

كويك نت stc من الباقات الأقل سعراً والأفضل في الخدمة.

يوجد الكثير من باقات شحن كويك نت لتخدم جميع فئات العملاء على حسب رغبتهم في شحن الباقة كما يريدون.

تستطيع امتلاك شرائح من بطاقات كويك نت عن طريق الموزعين في المملكة العربية السعودية والمعتمدين أو عن طريق المكاتب الرسمية.

طرق شحن كويك نت

تتعدد الطرق الخاصة بشحن كويك نت المتوفرة من شركة stc في المملكة العربية السعودية، واليكم طرق الشحن الأفضل:

تعمل شركة STC في المملكة العربية السعودية بكل طاقتها من أجل إرضاء العملاء وكسب ثقتهم، وتحسين مستوى الخدمات وتطويرها وتوفير طرق شحن يسيره على العملاء، ومن أفضل الطرق لشحن بطاقات كويك نت هي الشحن المسبق، وطريقتها كالتالي:

إذا كنت تريد شحن كويك نت بطريقة سريعة فعليك أن تقوم بإدخال *155* كود الشحن # ، و سيتم الشحن بطريقة سريعة.

بالإضافة إلى وجود طريقة أخرى ل شحن كويك نت وهي الاتصال برقم 1500 ثم اختر إعادة الشحن وادخال رقم البطاقة، وبهذا ستكون قمت بالشحن.

وتوجد طريقة أخرى من أجل شحن كويك نت عن طريق تحويله من شريحة أخرى إلى الشريحة الخاصة بك وذلك بواسطة كتابة الرصيد المراد تحويله وإرسال الرقم الخاص بشريحة شركة الاتصالات السعودية وكتابة 133 عبر رسالة قصيرة من خلال الصراف الآلي في البنك.

ولا تتكاسل شركة STC في المملكة العربية السعودية على توفير جميع الطرق لراحة العملاء وخدمتهم، وبالتالي قامت شركة الاتصالات السعودية بعمل بروتوكول مع المصارف الخاصة بالمملكة العربية السعودية من أجل توفير شحن كويك نت عن طريق المصارف الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر من أشهر طرق الشحن المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

شحن كويك نت من الصراف الآلي

يتم ادخال البطاقة الخاصة بـ الصراف في الماكينة ثم ادخال رقمك السري. قم باختيار تسديد الخدمات من القائمة المنسدلة أمامك ثم اختيار شركة STC ، ثم اختر مسبق الدفع، ثم إدخال رقم الهاتف المراد شحنه، ثم كتابة الرصيد التي تود أن تقوم بشحنه، وفي النهاية قم بالضغط على إتمام الشحن وبذلك سيتم شحن الشريحة.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم شرح وافي للطرق الخاصة بشحن كويك نت سواء عن طريق الشحن مسبق الدفع أو عن الشحن بواسطة الصراف الآلي أو عن طريق شحن الشريحة من شريحة أخرى.