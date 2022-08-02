تحديث iOS 16 – أهم مزايا الأمان وحماية الخصوصية!

تحسين تجربة الاستخدام وإضافة المزايا العملية والجمالية كلها أمور مهمة في تحديث iOS 16 لكن أيضاً يجب ألا نغفل الحديث عن مزايا الأمان وحماية المستخدمين من التعرض للاختراق والاحتيال وانتهاك الخصوصية، حيث راعت ابل ذلك الجانب أيضاً كما سنوضح في هذا المقال.

وضع قفل الأمان Lockdown Mode .. مستوى متقدم من الحماية!

وضع القفل Lockdown Mode هو الأول من نوعه، وهو وضع يوفر درجة عالية من الحماية، وقد تم تطويره خصيصاً من أجل فئة محدودة من المستخدمين الذين يظنون أنه قد يتم استهدافهم ببرمجيات خبيثة عالية التعقيد كبرمجية بيجاسوس التي تطورها إحدى الشركات الإسرائيلية وتبيعها للحكومات والمنظمات الدولية.

وضع قفل الأمان سوف يرفع مستويات الأمان في كافة أرجاء الجهاز لكنه على الجانب الآخر سوف يحد الكثير من وظائف وقدرات الجهاز، إذ سيجد المستخدم بعد تفعيل هذا الوضع أن كثير من الخيارات الاعتيادية معطلة بغرض رفع مستوى الأمان إلى الحد الذي يصعب معه عمل أي اختراقات بأي برمجيات خبيثة.

سوف يصدر هذا الوضع لاحقاً هذا العام بعد الإطلاق الأولي لنظام iOS 16، وسيكون موجوداً ضمن الإعدادات في قسم الخصوصية والأمان Privacy & Security > وضع القفل Lockdown Mode.

التحقق من الأمان للحماية من العنف الأسري

ميزة التحقق من الأمان أو Safety Check هي ميزة سوف تساعدك على مراجعة أذونات الوصول الممنوحة للأشخاص والتطبيقات وكذلك التحكم بالأشخاص والتطبيقات الذين تتشارك معهم البيانات للحماية من العنف المنزلي أو الزوجي.



قفل الألبومات بالبصمة

من أهم المزايا الجديدة في تطبيق الصور في تحديث iOS 16 هي قفل ألبوم الصور المخفية Hidden وألبوم الصور المحذوفة مؤخراً Recently deleted ببصمة الإصبع أو بصمة الوجه.



بصمة الوجه في الوضع الأفقي

منذ إطلاق خاصية بصمة الوجه Face ID في الايفون، وفقط هناك طريقة واحدة لعملها عبر حمل الايفون بشكل رأسي كما هو معتاد.

مع تحديث iOS 16 سوف تعمل خاصية التعرف على الوجه Face ID في الوضعين الرأسي أو الأفقي على هواتف ايفون 12 فما أحدث.

تحديثات أمان أسرع

بدايةً من تحديث iOS 16 سوف تطلق ابل التحديثات الأمنية بصورة أسرع حتى بين التحديثات التقليدية لأجهزة الايفون والايباد، كما سيمكن تثبيتها بشكل تلقائي. هذا يضمن حماية أكبر وإصلاح سريع لأي ثغرات أو أخطاء أمنية في النظام.