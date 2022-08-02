لمستخدمي الفئة المتوسطة – أوبو تكشف النقاب عن هاتف Oppo K10 Energy Edition

بعد أن أعلنت الشركة عن هاتف Oppo K10 قدمت الشركة نموذج Vitality Edition ومؤخراً فقط أعلنت عن نموذج جديد باسم K10 Energy Edition وهو نسخة معدلة من الإصدار السابق K9s بألوان جديدة والمزيد من الذاكرة العشوائية مع الاحتفاظ ببقية المواصفات الأخرى.

للتذكير، يحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.59 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض LCD دقتها +FHD بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120Hz ومعدل أخذ العينات باللمس يبلغ 240Hz وقد بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل نسبتها 90% ويعمل بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 778G SoC.

الأخبار الجيدة هي أن الهاتف يحتفظ بمقبس لسماعة الرأس قياس 3.5 مم ومحرك اهتزاز خطي X-axis ويمكن إيجاد الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في الجانب مثبت على زر الطاقة.

بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 30 وات.

سعر ومواصفات هاتف Oppo K10 Energy Edition المُعلن عنها بالتفصيل