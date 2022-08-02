لمستخدمي الفئة المتوسطة – أوبو تكشف النقاب عن هاتف Oppo K10 Energy Edition

بعد أن أعلنت الشركة عن هاتف Oppo K10 قدمت الشركة نموذج Vitality Edition ومؤخراً فقط أعلنت عن نموذج جديد باسم K10 Energy Edition وهو نسخة معدلة من الإصدار السابق K9s بألوان جديدة والمزيد من الذاكرة العشوائية مع الاحتفاظ ببقية المواصفات الأخرى.
للتذكير، يحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.59 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض LCD دقتها +FHD بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120Hz ومعدل أخذ العينات باللمس يبلغ 240Hz وقد بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل نسبتها 90% ويعمل بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 778G SoC.
الأخبار الجيدة هي أن الهاتف يحتفظ بمقبس لسماعة الرأس قياس 3.5 مم ومحرك اهتزاز خطي X-axis ويمكن إيجاد الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في الجانب مثبت على زر الطاقة.
بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 30 وات.
سعر ومواصفات هاتف Oppo K10 Energy Edition المُعلن عنها بالتفصيل
- الشاشة: قياس 6.59 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2412×1080 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 بمعدل تحديث 120Hz تدعم مرئيات +HDR10 ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240Hz وتدرجات ألوان DCI-P3 بنسبة 100%
- المعالج: ثماني النوى طراز Snapdragon 778G SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 642L
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 12 جيجابايت رام + سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت
- نظام التشغيل: واجهة ColorOS 12 المستندة على نظام أندرويد 12
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة
- الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 119 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4
- الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة
- الصوت: مقبس 3.5 مم لسماعة الرأس
- الوزن والأبعاد: 164.43×75.88×8.52 مم ويزن الهاتف 199 جرام
- سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C
- البطارية: السعة الحقيقية هي 4888 مللي أمبير بينما تبلغ السعة النموذجية 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي بقدرة 30 وات
- السعر والتوفر: يتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق بتكلفة قدرها 2199 يوان صيني أي ما يعادل 325$ دولار أمريكي
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