شركة اسوس تنشر فيديو تشويقي لهاتف Zenfone 9

بعدما توقعنا ألا يتم إطلاق هاتف ASUS Zenfone 9 هذا العام، تُفاجئنا الشركة مؤخراً بمقطع فيديو تشويقي تستعرض من خلاله التصميم النهائي للهاتف وبعض مواصفاته الرئيسية.

مقطع فيديو تشويقي يستعرض تصميم ومواصفات هاتف ASUS Zenfone 9

تبلغ مدة الفيديو دقيقة واحدة ويمكنكم مشاهدته من خلا النقر على هذا الرابط وسوف تشاهدون عرض تفصيلي للتصميم النهائي للهاتف وبعض المواصفات والميزات الرئيسية.

أولاً وقبل كل شيء، بالنسبة للتصميم، فهو يمتاز بشاشة مسطحة تحتوي على فتحة مثقبة في الركن العلوي الأيسر لإيواء كاميرا الصور الشخصية.

حواف الشاشة ليست موحدة، ولكنها نحيفة للغاية، باستثناء الحافة السفلية فقط التي يبدو عليها أنها أكثر سُمكاً قليلاً من بقية الحواف الأخرى.

أما الجانب الخلفي فهو أفضل كثيراً من هاتف Zenfone 8 وسيحتوي على جزيرتين منفصلتين من أجل كاميرتين رئيسيتين ومن الواضح أنها تحتضن مستشعرات ضخمة للغاية.

لسنا متأكدين من الجانب الخلفي بعد ما إذا كان مصنوع من الزجاج أو غير ذلك، ولكن من المؤكد أن تكون الإطارات مصنوعة من المعدن. من المحتمل أن يكون الغطاء الخلفي مصنوع من الزجاج، على الرغم من أنه زجاج غير لامع، وهي ميزة جيدة لأنها تحافظ على المظهر العام للهاتف ومقاومة بصمات الأصابع.

سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان مختلفة تشتمل على الأسود والأحمر والأبيض والأسود وجميع إطارات الهواتف تظهر باللون الأسود باستثناء اللون الأبيض يأتي بإطار فضي.

يؤكد هذا الفيديو أن الهاتف يعمل بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC وهو أحدث وأقوى معالج من شركة كوالكم حتى الآن.

سيمتاز الهاتف بشاشة قياس 5.9 بوصة من تصنيع شركة سامسونج وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120Hz وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة.

مستشعر الكاميرا الرئيسي على ظهر الهاتف هو IMX766 بدقة 50 ميجابكسل وهو نفس المستشعر المستخدم في هاتف ROG Phone 6 وهو قادر على التقاط صور مذهلة ومع ذلك من المتوقع أن يقدم هاتف Zenfone 9 نتائج أفضل في التصوير بفضل تقنية Gimbal لتثبيت الصورة.

الهاتف يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر ذكي قابل للتمرير وسيأتي بمقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم ومدعوم بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.