المزيد من الإعلانات سوف تغزو متجر تطبيقات الاب ستور!

ابل سوف تجلب المزيد من الإعلانات داخل متجر الآب ستور، حيث ستبدأ الإعلانات في الظهور أيضاً داخل تبويب “اليوم Today”. هذا سوف يتيح للمطورين زيادة الوصول إلى تطبيقاتهم وألعابهم من قِبل المستخدمين.

قبل ذلك، كانت ابل تتيح فقط عرض نوعين من الإعلانات داخل متجر الاب ستور: الأول في شريط البحث والآخر في نتائج البحث. وهذه الطرق تتيح للمطورين بالفعل استهداف المستخدمين المهتمين بالتطبيقات والألعاب الخاصة بهم.

تبويب “اليوم Today” يعتبر الصفحة الأولى في متجر الآب ستور، وسوف تظهر الإعلانات هنا بأكثر من طريقة مثل وجودها في قسم اختيارات المحررين ولكن سيتم تمييز الإعلانات عن الاختيارات الطبيعية التي ترشحها ابل للمستخدم في هذا القسم.

أيضاً سوف تظهر إعلانات التطبيقات والألعاب في باقي صفحة تبويب “اليوم Today”، ستجدها أيضاً تحت قسم “ربما ينال إعجابك أيضاً” وأيضاً سوف يتم تمييزها كإعلانات.

لا تزال الخصوصية ركيزة أساسية لمتجر تطبيقات ابل، وسيتم تطبيق نفس الإرشادات والسياسات الصارمة المطبقة على جميع أنظمة ابل وخدماتها مع هذه الإعلانات الجديدة بحسب ما ذكرت ابل.

كما هو امعتاد، يتم منح المستخدمين خيار اختيار ما إذا كانوا يريدون تمكين أو تعطيل الإعلانات المخصصة عند فتح تطبيقات ابل لأول مرة بما في ذلك الآب ستور، وخدمة الأخبار وتطبيق البورصة وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تتجنب ابل استخدام عوامل مثل الدين أو السياسة أو الصحة لاستهداف المستخدمين ، مؤكدة أن الشركة يمكنها تقديم إعلانات فعالة للغاية دون الحاجة إلى تتبع العملاء بشكل فردي على حد تعبيرها.

إذا كنت تود اكشتاف المزيد من التطبيقات والألعاب يمكنك أن تمنح الإعلانات فرصة الظهور عبر الإعلانات المخصصة Personalized Ads لتحسين الاستهداف، وإذا كنت تخشى على خصوصيتك وبياناتك من الأفضل تعطيلها بغض النظر عن مزاعم ابل.