أزالت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، مساء الثلاثاء الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة الشريفة، تزامنا مع بدء موسم العمرة.

وأعلن رئيس شؤون المسجدين الحرام والنبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، عن صدور الموافقة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بشأن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، تزامنا مع بدء موسم العمرة.

وأكد السديس أنّ القرار يجسد اهتمام القيادة السعودية بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي من الطائفين تزامنا مع موسم العمرة.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الموثق بتويتر، صورا تظهر عودة الكعبة دون حواجز تحيطها، وغردت قائلة: «إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة».

وكانت الحواجز الوقائية وضعت لأول مرة حول محيط الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا بالمملكة، وسط إجراءات تعقيم وتطهير وتعطير مستمرة.

The post لأول مرّة منذ بدء كورونا.. الكعبة المشرفة بلا حواجز وقائية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا