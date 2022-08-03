ايفون 14 – هل نتوقع أداءً أفضل رغم ثبات المعالج؟

من المتوقع أن تأتي هواتف ايفون 14 بمعالج A15 وهو نفس المعالج الموجود في هواتف ايفون 13. هل هذا يعني أننا لن نحصل على أداء أفضل؟

ابل لأسباب محتلفة ربما قد أخذت قرارها بجعل معالج A16 حصريآ فقط على هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس ما يعني أن باقي إصدارات ايفون 14 ستعتمد على معالج السنة الماضية وهو A15.

معالج ابل A15 هو معالج قوي بالفعل، لكن عملاء ابل يطمحون دوماً في أداء أفضل وأقوى مع كل إصدار جديد من الايفون، ولم يحدث أن استخدمت ابل نفس المعالج في هواتف الايفون لعامين متتالين خلال العشر سنوات الأخيرة.

وفقاً لما ذكره حساب ShrimpApplePro على يوتيوب نقلاً عن مصادره الخاصة، فإن هواتف ايفون 14 بمعالج A15 سوف تشهد تحسناً عاماً في الأداء.

هذا راجع إلى عدة عوامل منها أن ابل نفسها قد تستخدم نسخة محسنة من معالج A15، قد تختلف بعض الشيء عن الإصدار الأصلي.

يتوقع أيضاً أن يكون هناك تصميم داخلي جديد لهواتف ايفون 14 وربما يساهم ذلك في رفع كفاءة المعالج. كذلك هناك مودم جديد للاتصالات اللاسلكية لرفع سرعة الاتصال مع تقليل استهلاك الطاقة.

أحد العوامل الحاسمة أيضاً ستكون رفع حجم الذاكرة العشوائية من 4 جيجابايت إلى 6 جيجابايت في جميع الاصدارات.

ابل تسعى للمزيد من تمييز إصدارات برو حتى تدفع المزيد من العملاء لاقتنائها لكن هذا لا يعني بالضرورة أن بقية الإصدارات ستكون أقل جودة وكفاءة.