تسريب عروض عالية الجودة لكل من سامسونج جالكسي زد فولد 4 وزد فليب 4!

سامسونج هي واحدة من تلك الشركات التي تتمنى أن تجعل الهواتف الذكية القابلة للطي هي الهواتف السائدة في السوق وهذا الأمر يبدو واضحاً عندما تخلت الشركة عن عائلة جالكسي نوت المحبوبة للغاية من أجل منح الأجهزة القابلة للطي مساحة أكبر في سوق الهواتف الذكية.

خلال كتابتي لهذا التقرير، من المؤكد أن الشركة تستعد بكل ما أوتيت من قوة لكي تمنح الهواتف القابلة للطي فرصة التفوق على هواتف جالكسي نوت التي توقفت الشركة عن إنتاجها.

تتطلع الشركة إلى منح المستخدم تجربة استثنائية وتعزز من قدراته الإنتاجية أثناء استخدامه لهواتف الشركة القابلة للطي، وبالطبع سيساعد هذا الأمر شركة سامسونج على زيادة المبيعات وتحقيق نسبة أكبر من عائدات الأرباح.

للتذكير فقط، من المقرر أن تُعلن سامسونج عن كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 يوم 10 أغسطس القادم أثناء استضافة حدث Galaxy Unpacked الثاني لها هذا العام.

ورد في بعض التقارير أن الشركة الكورية تمكنت من بيع 10 مليون وحدة قابلة للطي العام الماضي، وتحديداً 8 مليون هاتف جالكسي زد فليب 3 و 2 مليون هاتف جالكسي زد فولد 3.

بالمقارنة، فلقد باعت الشركة 12 مليون وحدة من هاتف جالكسي نوت 10 وحوالي 14 مليون وحدة من هاتف جالكسي نوت 20. ومن خلال بعض التقارير المُسربة، تستهدف سامسونج إلى مضاعفة نسبة مبيعات هواتفها القابلة للطي خلال عام 2022، وهذا يعني أن الشركة تريد أن تصل مبيعات هواتف الجيل الرابع القابلة للطي إلى ما لا يقل عن 15 مليون وحدة.

وخلال بيان الشركة لتقرير أرباحها للربع الثاني من عام 2022 الجاري أكدت الشركة أن قسم The MX Business الداخلي للشركة يتوقع أن تحقق الهواتف القابلة للطي نجاح على نطاق واسع خلال العام الجاري.

تستهدف شركة سامسونج أن تجعل من الهواتف القابلة للطي هو الهواتف السائدة في سوق الهواتف الذكية. وبناءً على تصريح سامسونج، فإن المصاعب التي تواجه قطاع الصناعة في الوقت الحالي أدت إلى انخفاض في معدلات الأرباح.

وبسبب التباطؤ الذي يشهده الطلب السوقي نتيجة مخاوف من التضخم فلقد ساهم أيضاً في خفض نسب الأرباح. على الرغم من ذلك، فلقد ساهمت كل من سلسلة جالكسي إس 22 وجالكسي تاب 8 في تحقيق إيرادات جيدة.