هواتف OnePlus التالية يمكنها تثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 13 الآن!

أعلنت شركة جوجل عن نظام أندرويد 13 خلال مؤتمر Google I/O 2022 السابق ومن المقرر أن تصدر الشركة الإصدار النهائي والمستقر من نظام التشغيل الأحدث في وقت ما خلال شهر أكتوبر القادم.

تخطط بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لإطلاق النسخة التجريبية Beta من النظام لبعض هواتفها الرئيسية. من بين هذه الشركات شركة OnePlus.

بناءً على أحدث التقارير، يُقال أن الشركة الصينية تستعد من أجل طرح واجهة Oxygen OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 لبعض هواتفها الرئيسية ومتوسطة المدى.

هذه هي قائمة هواتف OnePlus المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13

OnePlus 10T

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 Lite

للأسف لا يُمكن الحصول على التحديث التجريبي في جميع المناطق خلال المرحلة الحالية إذ قررت الشركة طرح التحديث التجريبي لعدد 200 مستخدم فقط في السوق الهندية الذين يمكنهم المشاركة في البرنامج ممن يمتلكون هواتف OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro.

وبعد ذلك قررت الشركة ضم 200 مستخدم أخرين ممن يمتلكون هاتف OnePlus 10 Pro. لا نعلم ما هو الجدول الزمني المتوقع لحصول هواتف OnePlus في المناطق الأخرى على التحديث التجريبي ولكن من المتوقع خلال وقت قريب.