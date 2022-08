تحول شعرك إلى اللون الرمادي ربما ينذرك بزيارة “القاتل الصامت”

الولايات المتحدة – من الطبيعي أن نرى جميعنا تحول الشعر إلى اللون الرمادي مع تقدمنا ​​في العمر. لكن الأبحاث أشارت إلى أنها قد تكون واحدة من العلامات المنذرة لمرض “قاتل صامت”.

وعادة ما يتم تشخيص ارتفاع نسبة الكوليسترول فقط عندما يخضع الشخص لفحص الدم. ويحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، عندما يكون هناك الكثير من مادة دهنية، تسمى الكوليسترول، في الدم.

ويصبح هذا ضارا عندما يلتصق بأجزاء داخلية من الشرايين، ويتراكم ويقلل من تدفق الدم.

وغالبا ما لا يكون لدى الناس أي فكرة عن إصابتهم بهذه الحالة حتى يصابون بمضاعفات خطيرة من النوبة القلبية أو السكتة الدماغية. ولعدم ظهور أعراض مبكرة لارتفاع الكوليسترول في الدم، فإنه يُطلق عليه اسم “القاتل الصامت”.

ويقول الباحثون في جامعة جون هوبكنز أنه على الرغم من أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لا يظهر عادة أعراضا، إلا أن لديهم أدلة على أن هذه الحالة يمكن أن تؤثر على الشعر، وفقا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقام الباحثون بعد ذلك بإطعام مجموعة واحدة من الفئران بنظام غذائي غربي غني بالدهون، ومجموعة ثانية طعاما قياسيا.

ولذلك تم تصميم بعض الفئران للإصابة بتصلب الشرايين، عندما تكون الشرايين مسدودة بمواد دهنية.

ووقعت تغذية جميع الفئران بنظامهم الغذائي المخصص من 12 أسبوعا إلى 20 أسبوعا، وفقا للورقة البحثية المنشورة في مجلة Scientific Reports.

وفقدت الفئران التي تناولت حمية غربية شعرها وابيضّ فروها، كما عانت من مشاكل جلدية.

وأصبحت هذه النتائج أكثر حدة عندما واصلت الفئران اتباع نظام غذائي غربي لمدة 36 أسبوعا، حيث أصيب 75% من الفئران بتساقط الشعر وآفات جلدية متعددة.

وقال الدكتور سوبروتو تشاترجي، أستاذ طب الأطفال: “تظهر نتائجنا أن النظام الغذائي الغربي يسبب تساقط الشعر وتحول لونه إلى الأبيض في الفئران. ونعتقد أن عملية مماثلة تحدث عند الرجال الذين يفقدون الشعر ويختبرون شيب الشعر عندما يتناولون نظاما غذائيا غنيا بالدهون والكوليسترول”.

وكان الغرض الرئيسي من الدراسة، التي نُشرت في عام 2018، هو معرفة ما إذا كان مركب تجريبي يمكن أن يعكس الأعراض التي شوهدت في الفئران المصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ويمكن منع هذه الحالة من خلال العيش بأسلوب حياة صحي. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وزيادة الوزن، والتدخين وشرب الكحول.

وينصح الخبراء بتناول المزيد من الأسماك الزيتية، مثل السلمون والماكريل والأرز البني والخبز والمعكرونة والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات.

بالإضافة إلى ممارسة 2.5 ساعة من التمارين في الأسبوع، ويمكن تحقيق ذلك ببعض التمارين السهلة مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات.

المصدر: ذي صن

