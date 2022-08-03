تسريب سعر هاتف ايفون 14 – زيادة مرتقبة!

من المتوقع الإعلان عن سلسلة هواتف ايفون 14 الشهر المقبل، ومع اقتراب ذلك الموعد تزداد وتيرة الشائعات والتسريبات والآن لدينا تسريب جديد بخصوص السعر.

وفقاً للمدونة الكورية Naver، فإن ابل سوف ترفع سعر هواتف ايفون 14 لتصل إلى 799 دولار أمريكي كسعر مبدئي، وهذا أكثر بنحو 100 دولار أمريكي عن الأسعار الحالية لهواتف ايفون 13.

قرار رفع أسعار الايفون تم اتخاذه على مستوى القيادات التنفيذية العليا للشركة مع الوضع في الاعتبار الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب على الهواتف الذكية.

أسعار هواتف ايفون 13 تبدأ من 699 دولار أمريكي لإصدار ميني Mini، و 799 دولار أمريكي للإصدار العادي.

مع هواتف ايفون 14 لن يكون هناك إصدار ميني وسيكون أقل سعر هو 799 دولار أمريكي لإصدار ايفون 14 بشاشة 6.1 إنش، وربما 899 دولار أمريكي لإصدار ايفون 14 بلس بشاشة 6.7 إنش، وكلاهما بمعالج A15 نفس المعالج المستخدم في هواتف ايفون 13.

السعر المبدئي لهواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بمعالج A16 الجديد قد يزيد عن 1000 دولار أمريكي إذا ما أخذنا في الاعتبار هذا النمط في الزيادة.

ارتفاع أسعار هواتف الايفون تداولته العديد من التقارير الصحفية والتحليلات خلال الآونة الأخيرة بسبب مشاكل في سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار بعض المكونات.

هذا الزيادة قد تكون أكبر بالعملات المحلية لكل دولة على حدى، بحسب أداء تلك العملة أمام الدولار. مع التقلبات الاقتصادية العالمية الأخيرة، ارتفع الدولار الأمريكي أمام باقي العملات.

مع الارتفاع المتوقع في أسعار الايفون، هل تنوي الترقية أم ستؤجل قرار الشراء إلى وقت لاحق ؟