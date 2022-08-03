شركة ون بلس تُعلن عن هاتف OnePlus 10T 5G – هل يستحق الاقتناء؟

أعلنت شركة ون بلس لتوها عن هاتف OnePlus 10T 5G وكما كنا نتوقع من خلال التسريبات السابقة، لقد جاء الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة عالية الدقة بمعدل تحديث 120Hz ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 1000Hz.

جدير بالذكر أن هذا هو أول هاتف ذكي يأتي مدعوماً بمعالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC مما يضمن قوة أعلى على صعيد مستوى الأداء وأداء أفضل من حيث كفاءة واستهلاك الطاقة ودرجات الحرارة مقارنة بالمعالج السابق.

يعمل الهاتف بواسطة واجهة OxygenOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12 ووعدت الشركة بطرح ثلاث أعوام من التحديثات البرمجية لنظام أندرويد وأربعة أعوام من التحديثات الأمنية. هذا يعني أن هاتف OnePlus 10T 5G سيكون مؤهلاً للحصول على نظام أندرويد 16 في المستقبل.

نظام تبديد احترافي سوف يعشقه اللاعبين

يمتاز الهاتف بأحدث نظام تبريد احترافي توصلت له الشركة حتى الآن إذ يوفر مساحة إجمالية تبلغ 37000 مم² ويحتوي نظام التبريد على غرفة تبريد بالبخار وهي أكبر غرفة تبريد تم استخدامها في أي هاتف OnePlus على الإطلاق.

تحتوي غرفة التبريد على 8 قنوات حرارية من أجل تبديد الحرارة وهيكل تشتيت ثلاثي الأبعاد مُعاد تصميمه على مستوى الميكرون مما يضمن توفير قدرات تبديد حرارية أفضل بمقدار الضعف مقارنة بأي من حلول التبريد التقليدية المستخدمة مع الهواتف الأخرى.

للأسف قررت الشركة التخلص من شريط تمرير التنبيه الذي يتواجد دائماً على الجانب من أجل تبديل أوضاع صوت الهاتف دون فتح قفل الشاشة. أعتقد أنها لن تشكل مصدر قلق حقيقي لجميع المستخدمين، ومع ذلك كان من الأفضل أن يتواجد شريط التمرير.

قدرات التصوير متواضعة

بدلاً من ذلك، استخدمت الشركة إشارة هوائي أفضل يتضمن 15 هوائياً منفصلاً حول هيكل الهاتف من الداخل، كل هذا دون أن تؤثر بشكل سلبي على حجم ونحافة الهاتف أو شكله الخارجي.

أما وبالنسبة للقدرات البصرية، يمتاز الهاتف بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وهو مستشعر Sony IMX766 مدعوماً بنظام التثبيت البصري OIS مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الجانب الأمامي يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل موضوعة في مركز منتصف الهاتف. الهاتف محمي بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5 ولمسة نهائية لامعة تشبه السيراميك باللون الأخضر.

بطارية ضخمة وسرعة شحن مذهلة



نأتي لأهم نقطة تثير قلق المستخدمين وهي سرعة الشحن وسعة البطارية. يحتوي هاتف OnePlus 10T 5G على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 160 وات بحيث سيتمكن المستخدم من شحن الهاتف بنسبة 100% خلال 19 دقيقة فقط.

أكدت الشركة على أن البطارية قادرة على الاحتفاظ بحالتها المادية بنسبة 100% على مدار أربع سنوات من الاستخدام أو ما يقابلها 1600 دورة شحن مكتملة.

سعر ومواصفات هاتف OnePlus 10T 5G بالتفصيل

الشاشة: قياس 6.7 بوصة عبارة عن لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وأخذ العينات باللمس بسرعة 1000Hz محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5.

قياس 6.7 بوصة عبارة عن لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وأخذ العينات باللمس بسرعة 1000Hz محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5. المعالج: ثماني النوى طراز Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC بدقة تصنيع 4 نانوميتر يحتوي على وحدة معالجة رسومية من الجيل التالي

ثماني النوى طراز Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC بدقة تصنيع 4 نانوميتر يحتوي على وحدة معالجة رسومية من الجيل التالي الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت رام LPDDR5 + سعة تخزينية 128 جيجابايت UFS 3.1 أو 12/16 جيجابايت رام LPDDR5 + سعة تخزينية 256 جيجابايت UFS 3.1

8 جيجابايت رام LPDDR5 + سعة تخزينية 128 جيجابايت UFS 3.1 أو 12/16 جيجابايت رام LPDDR5 + سعة تخزينية 256 جيجابايت UFS 3.1 نظام التشغيل: واجهة OxygenOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة OxygenOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الرئيسية: مستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 118 درجة + كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 + إضاءة Flash LED مزدوجة

مستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 118 درجة + كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 + إضاءة Flash LED مزدوجة الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة الصوت: سماعات ستريو مزدوجة + مقبس USB Type-C

سماعات ستريو مزدوجة + مقبس USB Type-C الوزن والأبعاد: 163×75.4×8.75 مم ويزن 203 جرام

163×75.4×8.75 مم ويزن 203 جرام سُبل الاتصال: 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFC البطارية: سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 150 وات

السعر والتوفر

يتوفر هاتف OnePlus 10T 5G باللون الأخضر والأسود وسيكون متاح للطلب المُسبق اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر وسيكون متاح للبيع على أرفف المتاجر ابتداءً من يوم 29 سبتمبر.