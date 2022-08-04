قريباً – واتس اب يسمح لمديري المجموعات بحذف جميع الرسائل!

منذ شهر ديسمبر العام الماضي ونحن نترقب في صمت ميزة جديدة قد يقدم مطورو واتس اب على توفيرها قريباً والتي من شأنها أن تسمح لمديري المجموعات بإمكانية حذف جميع الرسائل المرسلة من أعضاء المجموعة الأخرين.

هذه الميزة تعني أنه سيتم حذف جميع رسائل المجموعة داخل الدردشة. والآن، بعد أن كانت الميزة قيد الاختبار لعدة أشهر، قررت الشركة بالفعل طرحها لعدد من مستخدمي الإصدار التجريبي على نظام أندرويد.

إذا اتضح أن الميزة أصبحت جاهزة ولم تعد تحتاج إلى فترة اختبار إضافية، فمن المتوقع أن يتم طرحها لعامة الناس خلال الأسابيع القادمة.

كالعادة، تم رصد هذه الميزة لأول مرة بواسطة منتدى WABetaInfo على نظام أندرويد وهو يحتوي على هذه الميزة المفيدة الجديدة التي ستشكل عنصراً هاماً لمديري المجموعات على تطبيق المراسلة الشهير.

فكرة الميزة بديهية للغاية ولا تحتاج إلى حشو الكثير من الكلمات; فقط ستتيح القدرة لمديري المجموعة بحذف جميع الرسائل بداخل المحادثات الجماعية، تماماً كما لو أنك قمت بحذف رسائلك.

من خلال الميزة الجديدة، إذا كنت مسؤول عن أي مجموعة على واتس اب، وحاولت حذف رسالة مرسلة في وقت محدد، فستلاحظ وجود خيارات جديدة تشتمل على حذفها لدى الجميع. وذلك من خلال الضغط المطول على خيار “حذف”. وبالطبع سيتمكن أعضاء المجموعة من ملاحظة أنك أنت من قمت بحذف الرسائل.

الميزة مفيدة جداً وربما كانت مطلوبة لفترة من الوقت لأنك ستلاحظ أن هناك العديد من الرسائل التي يتم إرسالها من أعضاء المجموعات التي ليس لها أدنى قيمة لأنها لا تكون ذات صلة.

وبالتالي سيتمكن مسؤولي ومديري المجموعات على حذف هذه الرسائل الغير مرغوب فيها لدى الجميع بسهولة مما يساعد على منع حدوث الكثير من المشاكل وسوء التفاهم بين أعضاء المجموعة.

على كلِ، يبدو أن شركة ميتا استغرقت وقتاً كافياً في تطوير هذه الميزة وأصبحت بالفعل جاهزة لطرحها خلال وقت قريب – هذا بالافتراض أنها بالفعل بداخل القناة التجريبية.