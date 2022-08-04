هذا هو موعد إطلاق تحديث iOS 16 و iPadOS 16

خلال الفترة القادمة تستعد أجهزة ابل لاستقبال التحديثات السنوية الجديدة، تحديث iOS 16 لهواتف الايفون وتحديث iPadOS 16 للايباد.

صحيفة بلومبيرج الأمريكية أفادت في تقرير لها عن موعد إطلاق تحديث iOS 16 و iPadOS 16، وفي حين سيصدر أحدهما في موعده سيتأخر الآخر لوقت لاحق.

بالنسبة لتحديث iOS 16 فموعد الإطلاق سيكون في شهر سبتمبر كما هو معتاد، في حين سيتأخر إطلاق تحديث iPadOS 16 نحو شهر تقريباً ليتم إطلاقه في وقت ما خلال شهر أكتوير.

لماذا التأخير في موعد إطلاق iPadOS 16 ؟

بحسب تقرير بلومبيرج، فإن ابل مضطرة إلى تأخير إطلاق iPadOS 16 وذلك لعدم جاهزية خاصية إدارة النوافذ المتعددة Stage Manager حتى الآن.

سبب آخر قد يدفع ابل إلى تأجيل موعد الإطلاق، هو عزمها إطلاق تحديث iPadOS 16 بالتوازي مع الإعلان عن أجهزة ايباد برو الجديدة بمعالج M2 في شهر أكتوبر.

على الجانب الآخر، سيتم الإعلان عن هواتف ايفون 14 خلال شهر سبتمبر وبعدها مباشرةً سيتم إطلاق تحديث iOS 16 للجمهور.

في الإصدار التجريبي من iPadOS 16 ، تلقت ابل العديد من الشكاوى من المستخدمين والمطورين على حدِ سواء بخصوص خاصية إدارة النوافذ المتعددة Stage Manager وعدم عملها بالشكل المطلوب.

تعتبر خاصية Stage Manager أحد المزايا الرئيسية الكبرى في تحديث iPadOS 16 ومعها وعدت ابل بتجربة إدارة نوافذ تشبه أجهزة الحاسوب على أجهزة الايباد.

ابل قد تفصل هذه الخاصية عن التحديث وتعيد إطلاقها بشكل مستقل لاحقاً كما فعلت العديد من المرات سابقاً، لكن يبدو أن قرار التأجيل هو الأقرب حالياً.

باقي تحديثات ابل لأجهزة ماك والساعة والسماعات والتلفاز من المتوقع إطلاقها في موعدها في شهر سبتمبر دون تأجيل.