OnePlus تُعلن عن واجهة OxygenOS 13 – الخصائص والميزات الجديدة والهواتف التي ستحصل عليها!

أعلنت شركة OnePlus بالأمس عن هاتف OnePlus 10T 5G والذي اعتبره شخصياً هاتف مُخيباً للآمال على الرغم من احتواءه على أحدث معالج رائد من شركة كوالكم وهو Snapdragon 8+ Gen1 SoC جنباً إلى جنب مع سرعة شحن استثنائية.

ولكن لكل شيء جانب مُظلم، وهذا الهاتف يعيبه العديد من الجوانب السلبية من أهمها عدم احتواؤه على كاميرا متطورة وسعره المبالغ في أمره وغير ذلك. يمكنكم التعرف على أبرز وأهم مواصفات وسمات الهاتف من خلال هذا التقرير

ولكننا بجانب هاتف OnePlus 10T 5G طرحت الشركة الصينية أيضاً واجهة ColorOS 13 وهذا يأتي بعد أن أصدرت الشركة التحدث التجريبي من هذه الواجهة لهاتفها الرائد OnePlus 10 Pro في شهر يونيو الماضي. ومن خلال تصريح الشركة، من المُقرر أن يتم طرح الإصدار التجريبي المفتوح خلال المرحلة القادمة لعدد أكبر من الهواتف الذكية التابعة للشركة.

خلال المؤتمر أكدت OnePlus أن الإصدار الجديد من الواجهة يركز على مجموعة مختلفة من العناصر والتي من أهمها توفير تجربة استخدام أكثر سهولة وسلاسة وأداء ثابت وأكثر استقرارًا وسرعة وواجهة مُحسنة تعتمد على تصميم Aquamorphic المستوحى من تدفق المياه.

ولكن هذه لم تكن المعايير الأساسية الوحيدة التي جاءت بها الواجهة الجديدة، وإنما هنالك قدر أكبر من الراحة والموثوقية أثناء الاستخدام ومعايير خصوصية وأمان على أعلى مستوى من أجل منح المستخدم أفضل تجربة يستحقها.

تصميم الواجهة الجديد

تصميم واجهة OxygenOS 13 مستوحى من التصميم المائي المُسمى بــ Aqua وهو بالتأكيد تصميم رائع يبعث بالهدوء والراحة وفي نفس الوقت الجمالية والمظهر الأنيق. تم دمج الواجهة بعناصر morphic التي توحي بالتطور والتقدم التكنولوجي وستنعكس هذه السمات الجديدة على مظهر الأيقونات البسيطة والرسوم المتحركة وأشكال عديدة أخرى من بينها القوائم.

الميزة الجديدة التي قد تثير اهتمامك هي ميزة التصميم الذكي التي تجعل ألوان واجهة OxygenOS 13 مناسبة ومريحة للعين البشرية بناءً على أوقات اليوم المختلفة، مما يعني أنها ستكون مُشرقة وبراقة في الصباح ولكن تصبح داكنة بعض الشيء وأكثر قتامة بمجرد غروب الشمس.

تسريع الأداء وتجربة استخدام أكثر سلاسة

تستفيد الواجهة الجديدة من معزز نظام الذكاء الاصطناعي الذي يساهم بشكل فعال في تحسين الأداء وجعله أكثر سلاسة وأكثر استقرارًا لدرجة المثالية. هذا وبالإضافة إلى أساليب إدارة الذاكرة الذكية والأكثر تطوراً والقدرة على تهيئة وإدارة العديد من التطبيقات المفتوحة في آن واحد بحيث يتيح للمستخدم إمكانية التنقل بين التطبيقات بسهولة دون ملاحظة أي تباطؤ أو تأخير.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي واجهة OxygenOS 13 على عدد أكبر من ومستويات أعلى من الشاشة الدائمة AOD والقدرة على التحكم بها وتخصيصها حسب الرغبة بدءًا من الموسيقى وحتى إنشاء الأفكار الإبداعية على Canvas أو Bitmoji وقالت الشركة أنه سيكون من الاسهل التنقل بين هذه الأشياء أثناء التشغيل بسهولة شديدة.

تحسين جودة وأسلوب الحياة الرقمية

ستأتي واجهة OxygenOS 13 بعدد جديد من الخصائص أكثر من أي وقت مضى من أجل تحسين تجربة الاستخدام وإمكانيات التخصيص حسب الرغبة وتعزيز سُبل الاتصال.

اشتملت الترقيات الجديدة على ميزات تعمل على تحسين التجربة العامة من خلال ما يُسمى بــ Smart Launcher و Sidebar Toolbox وتحسين وظائف وميزات الألعاب من خلال خاصية HyperBoost والارتقاء بالتجربة الصوتية بفضل Spatial Audio و Fast Pair و Dolby Atmos و Audio Switch وقدرات تدفق التطبيقات وسهولة المشاركة السريعة.

حماية متقدمة

ستعمل واجهة OxygenOS 13 على حظر جميع عمليات التنزيل والتحميل أو التثبيت الخطيرة لكي تضمن أمن وسلامة بيانات وخصوصية المستخدمين.

حتى وأثناء الاتصال بشبكات واي فاي العامة، ستعمل الواجهة على حماية الهاتف من جميع التهديدات الخارجية. وقد قالت الشركة خلال كلمتها أن نظام الأمان الأساسي المدمج بنظام أندرويد يلعب دور رئيسي في تعزيز الأمان بشكل أكبر وخلق إمكانية تحكم أكثر سهولة تتيح القدرة على التحكم في إشعارات التطبيقات وفرز المحتوى بناءً على التفضيلات الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك فمن شأن الإصدار الأحدث من خاصية Private Safe تأمين جميع البيانات والمستندات والوسائط في الخزن الافتراضية بحيث يكون من المستحيل على التطبيقات الأخرى الوصول إليها أو استغلالها.

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث OxygenOS 13

هاتف OnePlus 10 Pro في المقدمة ومن المقرر أن يحصل عليها في وقت لاحق خلال العام الجاري وهو سيكون أول هاتف للشركة. بعد ذلك ستحلق به العديد من الهواتف الأخرى وهي كالآتي: