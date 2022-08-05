تسريبات ايفون 14 – شاحن أسرع ولون جديد ومغناطيس أقوى!

يقترب موعد الإعلان عن هواتف ايفون 14 شيئاً فشيئاً، وكما هي العادة تزداد وتيرة الشائعات. والآن لدينا شائعات تتناول عدة جوانب في الهاتف ربما لم يرد الحديث عنها سابقاً.

شحن أسرع

بدلاً من الشحن بقوة 20 وات فقط، سوف تدعم هواتف ايفون 14 الشحن بقوة تصل إلى 30 وات وهذا سوف يسرع من عملية الشحن ويجعلها أكثر كفاءة. هواتف ايفون 13 ميني وايفون 13 كانت تدعم الشحن بقوة 18 وات فقط، وكان يتم شحنها في أقل من ساعتين.

مع دعم تقنية الشحن الأسرع سيكون بالإمكان شحن هواتف ايفون 14 ربما في أقل من ساعة ونصف. بالنسبة لهواتف ايفون 14 برو / برو ماكس فهي ستدعم أيضاً الشحن حتى 30 وات كما الإصدارات السابقة، ونعني بذلك ايفون 13 برو / برو ماكس.

بالطبع لن يكون هناك شاحن في علبة الشراء الخاصة بهواتف ايفون 14 جميعها وسوف يكون المستخدم مضطراً غلى شراء شاحن مخصص لذلك بقوة 30 وات على الأقل للاستفادة من الشحن الأسرع.

لون جديد .. مغناطيس أقوى!

ابل سوف تطرح لون أوروجواني جديد سوف يحل محل اللون الوردي في هواتف ايفون 14 واللون الأزرق في هواتف ايفون 14 برو. ابل سوف تظل تعتمد على زجاج الحماية Gorilla Glass Victus، كما سيتم تقوية المغناطيس الخاصية بتقنية الشحن اللاسلكي ماجسيف MagSafe لمنع انفصال الشاحن أو الإكسسوارات الأخرى عن الهاتف.

هواتف ايفون 14 جميعها سوف تأتي تتصميم جديد بدون نوتش ولكن مع فتحات للكاميرا وتقنية التعرف على الوجه Face ID. هواتف ايفون 14 برو / برو ماكس سوف تختصها ابل بعدة امتيازات مثل الكاميرا الثلاثية التي تصل دقة الكاميرا الأساسية فيها إلى 48 ميجابكسل و معالج A16 الجديد بينما سوف تظل الإصدارات العادية من iPhone 14 تعمل بمعالج A15 ولكن مع ذاكرة عشوائية أكبر بحجم 6 جيجابايت.