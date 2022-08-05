سامسونج جالكسي وتش 5 – تسريب عروض عالية الجودة للساعة قبل الإطلاق بأيام!

مؤخراً تم تسريب مجموعة من الصور عالية الجودة لساعة سامسونج جالكسي وتش 5 وقد تم رصد هذه العروض بواسطة المُسرب الشهير على موقع العصفور الأزرق Evan Bliss بالتعاون مع موقع 91Mobile.

من المقرر أن يتم الإعلان عن الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية يوم 10 أغسطس القادم أثناء حدث Galaxy Unpacked. وسيشهد الحدث الإعلان عن كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4.

تشتمل العروض المُسربة على صور عالية الجودة لكل من جالكسي وتش 5 وجالكسي وتش 5 برو. هذه هي النظرة الأولى عن كثب على الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية.

اشتملت العروض على أرقام الطُرز التالية: SM-R920 و SM-R925 ويبدو أن كلا الرقمين متعلقين بطراز جالكسي وتش 5 برو نظراً لأن كلاهما يشتملان على قرص دائري بحجم 45 مم وسوار رياضي.

أما أرقام طُرز كل من SM-R900 و SM-R905F و SM-R910 هي أرقام الطُرز الخاصة بساعة جالكسي وتش 5. ستتوافر الساعة بحجم 40 مم و 44 مم وستشتمل على 5 أحزمة من السيليكون.

يظهر نموذج وتش 5 برو في الصور بحواف سميكة وربما يرجع السبب في هذا نتيجة احتواؤه على سعة البطارية الأكبر حجماً. جميع الطُرز الخمسة تشتمل على زرين على الجانب الأيمن وفتحة صغيرة – من المحتمل أن تكون هذه هي فتحة الميكروفون.

جدير بالذكر أن كلتا الساعتين تمتازان بتصنيف عالي لمقاومة الماء حتى عمق 5 أمتار. بالتأكيد ستأتي السلسلة الجديدة بنظام تحديد المواقع الجغرافي GPS المدمج وسيأتي طراز واحد من ساعة جالكسي وتش 5 مدعوماً بالاتصال الخلوي LTE.

أما بالنسبة للألوان التي سيتوافر بها النموذجين فهي تشتمل على الأسود والبني لنموذج جالكسي وتش 5 برو بينما سيأتي الإصدار القياسي باللون الذهبي والأسود واللافندر.