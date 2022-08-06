ابل سوف تصنع ايفون 14 في الهند والصين معاً من البداية

في سعيها لتنويع مصادر الإمداد والشحن الخاصة بها، قررت ابل تصنيع هواتف ايفون 14 في كلٍ من الصين والهند من البداية على التوازي في سابقة هي الأولى من نوعها وفقاً لما ذكره المحلل المختص بأمور ابل Ming-Chi Kuo.

ابل سوف تصنع الإصدار الأساسي من ايفون 14 بشاشة 6.1 إنش في مصانع فوكسكون في الهند والصين، ومنهما سيتم الشحن داخل الأسواق المحلية بالإضافة إلى الأسواق العالمية.

سوف يكون هناك إصدار آخر من ايفون 14 ربما يحمل اسم “بلس أو ماكس” ليس من فئة “برو” بشاشة 6.7 إنش لكن على الأغلب هذا الإصدار سيتم تصنيعه في الصين.

حتى الآن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين القدرات الإنتاجية للمصانع شريكة ابل في الصين والدول الأخرى بما فيها الهند إلا أن ابل في السنوات الأخيرة تحاول جاهدة نقل الإنتاج – ولو جزئياً – من الأسواق الصينية إلى خارجها.

بالنسبة للمستخدم خارج الأسواق الصينية والهندية، لن يشكل الأمر أي فارق لأن ابل تتبع نفس المواصفات والمعايير سواء في مصانعها داخل الصين أو الهند.

لماذا تتجه ابل إلى الهند؟

لجوء ابل إلى الهند مدفوعٌ بشكل أساسي بالتوترات السياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وآخرها دخول الولايات المتحدة على خط النزاع بين الصين وجزيرة تايوان والذي تجلى في زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” إلى تايوان، إذ أدت تلك الزيارة إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.

إضافةً إلى ما سبق، هناك نزاع اقتصادي بين البلدين تجلت أبرز صوره في قيام الولايات المتحدة بمعاقبة عدة شركات صينية وعلى رأسها شركة هواوي الصينية.

ابل تخشى من أي ردة فعل معادية من الصين تجاه الولايات المتحدة، الأمر الذي سوف يسبب اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بها.

قد تكون الهند هي الخيار البديل الأمثل لآبل عن الصين، وهذا التحول التدريجي الذي بدأ بالفعل سوف يستمر بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة. تتشابه الهند مع الصين في وجود بنية تحتية قوية للصناعات التكنولوجية بالإضافة إلى موارد بشرية ذات كفاءة بتكلفة أقل. ابل بالفعل تصنع عدة هواتف ايفون داخل الهند بما في ذلك هواتف ايفون 13 بالتعاون مع مصانع فوكسكون هناك.