هاتف ألعاب يستحق الشراء – ريدمي تُطلق Redmi K50i بمواصفات ثورية وسعر مناسب!

أطلقت علامة ريدمي – Redmi التجارية التابعة لشركة شاومي الصينية هاتف Redmi K50i في الخارج وهو أحدث هواتف الشركة الرائدة الموجهة لاستخدام الألعاب.

يحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.6 بوصة +FHD وهي لوحة عرض LCD وربما البعض يتضرر من هذه الشاشة ولكن هذه الشاشة ضرورية إذا كنت تريد الحصول على شاشة بمعدل تحديث فائق السرعة مثل معدل 144Hz الذي تدعمه شاشة الهاتف.

يدعم الهاتف تعتيم DC وتقنية Dolby Vision ويمتاز بعدسة تصوير أمامية بدقة 16 ميجابكسل وهي كافية جداً لإجراء المكالمات المرئية أو التصوير السيلفي.

صرحت شركة ريدمي بأن هذا هو أول هاتف ذكي في العالم يتم اعتماده بتصنيف DisplayMate A+ مما يعني أن الشاشة اجتازت العديد من الاختبارات المعيارية وتعتبر واحدة من أفضل لوحات العرض على الإطلاق.

أسمع بعضكم يتساءل عن نظام التشغيل وسعة البطارية وسعة الشحن! لا داعي للقلق سنأتي لكل هذا لاحقاً. بادئ ذي بدء هاتف Redmi K50i يعمل بواسطة واجهة MIUI 13 وهي أحدث واجهة مخصصة من شركة شاومي مستندة على نظام أندرويد 12.

أكدت الشركة أنها ستوفر الدعم البرمجي للهاتف على مدار عامين كاملين وثلاث أعوام من التحديثات الأمنية. أعتقد أنها فترة زمنية كافية جداً نظراً لأن معظمنا يُفضل استبدال الهاتف بعد عامين إلى ثلاث أعوام على أقصى تقدير.

الهاتف مدعوم بمعالج Dimensity 8100 SoC وهو معالج رائع من شركة ميديا تيك قادر على “طحن وتدمير” جميع المهام الثقيلة ناهيك عن تشغيل جميع الألعاب المتطورة بسلاسة تامة والحصول على معدل إطارات مرتفع للغاية.

الهاتف مزود بنظام تبريد احترافي يعتمد على الألواح المصنوعة من الجرافيت ويأتي بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت عالية السرعة من النوع UFS 3.1.

بالنسبة للبصريات، يحتوي الهاتف على عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وبجانبها عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. إعداد الكاميرا متواضع ولكن بالنظر إلى تركيز الشركة على الألعاب واللاعبين فهو إعداد كافي جداً للحصول على صور احترافية.

الماسح الضوئي لبصمات الأصابع متواجد على الجانب فوق زر الطاقة. ويستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5080 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات بحيث ستكون قادراً على شحن البطارية بنسبة 50% خلال 15 دقيقة فقط أو بنسبة 100% خلال 46 دقيقة. بالمناسبة، الهاتف يأتي مُرفق بالشاحن.