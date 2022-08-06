سيأتي هاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا بمستشعر كاميرا ISOCELL HP2!

يعتبر هاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا – Galaxy S23 Ultra من أكثر الهواتف الذكية انتظارًا هذا العام، ومع ذلك من المتوقع ألا نتمكن من رؤيته قبل الربع الأول من العام القادم.

خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأنا نرصد بعض التسريبات التي تتضمن مواصفات وتصميم وميزات الهاتف الرائد الجديد، وبناءً على آخر التسريبات فمن المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بمستشعر كاميرا ISOCELL HP2 كمستشعر رئيسي.

من المعروف أن إعداد الكاميرا على وجه التحديد من أهم مواصفات سلسلة سامسونج جالكسي بوجه عام والتي يهتم بها محبي العلامة التجارية الذين يرغبون في الحصول على الإصدارات الجديدة.

خلال الآونة الماضية ظهرت بعض التسريبات التي تشير إلى احتمالية احتواء هاتف جالكسي إس 23 ألترا على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل. ومع ذلك، فلم يتم تأكيد أي من هذه المعلومات حتى الآن.

Ice Universe هو واحد من أشهر مسربي أخبار شركة سامسونج على موقع تويتر، والذي أشار في تغريدته الأخيرة أن الهاتف سيأتي مدعوماً بمستشعر تصوير ISOCELL HP2.

قد يحتوي هاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا على مستشعر جديد

في الوقت الحالي، سامسونج لا تمتلك أي مستشعر تصوير باسم ISOCELL HP2 في تشكيلتها البصرية. ويُقال أن مستشعر ISOCELL لا يزال يمر بمراحل التطوير الأولى.

إذا لم تكن هذه المعلومات دقيقة – أول على الأقل إذا لم يأتي الهاتف بهذا المستشعر الجديد – فلا يزال أمام سامسونج مستشعرين آخرين يمكنها استخدام أي منهما وهما ISOCELL HP1 و ISOCELL HP3، ومع ذلك، العديد من خبراء التقنية في عالم صناعة الهواتف الذكية يعتقدون أن الشركة سوف تستخدم مستشعر جديد كلياً مع الهاتف.

من المحتمل أن يأتي يمتاز مستشعر ISOCELL HP2 ببعض الميزات التي يتمتع بها كل من ISOCELL HP1 و ISOCELL HP3. يستخدم كل من HP1 و HP3 مستشعرات 0.64 ميكرومتر و 0.56 ميكرومتر. لذا، هي مجرد تكهنات أن يأتي مستشعر HP2 بحجم 0.60 ميكرومتر بكسل.

بعض المصادر التقنية أشارت إلى أنه من المحتمل أن يتم تزويد هاتف جالكسي إس 23 الترا بمستشعر بدقة 45 ميجابكسل، ولكننا في وسط حرب محتدمة بين جميع الشركات في تزويد الهواتف بكاميرات ذات دقة بكسل فائقة، لذا، أعتقد أن سامسونج قد لا تقبل الدخول في هذه المخاطرة.

أيضاً أفادت تقارير صادرة عن موقع Galaxy Club أن الشركة الكورية تخطط لاستخدام كاميرا تقريب جديدة على الهاتف، ولكن ستلتزم سامسونج بكاميرا التقريب المعتادة بدقة 10 ميجابكسل على كل من جالكسي إس 23 وجالكسي إس 23 بلس.

ولكن بالعودة إلى هاتف جالكسي إس 23 ألترا فنعتقد أن القصة ستكون مختلفة عندما يتعلق الأمر بمستشعر التصوير الرئيسي، إذ يعتقد العديد من خبراء الصناعة في عالك الهواتف الذكية أن الهاتف سيأتي مدعوماً بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.