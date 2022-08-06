تحديث iOS 16 – ما الجديد في خاصية النص الحي؟

ابل قدمت لنا خاصية النص الحي Live Text لأول مرة مع تحديث iOS 15 هذه الخاصية المهمة التي تتيح للنظام التعرف على التعرف على النصوص في الصور واختيارها ونسخها ولصقها وترجمتها، مع تحديث iOS 16 طورت ابل هذه الميزة أكثر فأكثر كما سنوضح لاحقاً.

النص الحي في الفيديو

في تحديث iOS 16 أضافت ابل خياراً مهماً لخاصية النص الحي عبر دعم الفيديو. يمكنك تشغيل أي فيديو ثم إيقافه عند أي لحظة والتعرف على النصوص في المشهد كما لو كنت تتعاطى مع صورة ثابتة، وبعدها تحديد النص يمكنك النسخ واللصق والبحث في القاموس. لتحديد أي كلمة ما عليك سوى الضغط عليها مطولاً.

نلاحظ أن خاصية النص الحي تعمل على الفيديو والصور في تطبيقات النظام المختلفة سواء الصور أو الكاميرا أو متصفح سفاري أو أي من التطبيقات الأخرى.

الخيارات السريعة

عند تحديد كلمة أو نص في صورة أو فيديو سوف تظهر لك تلقائياً مجموعة من الخيارات التقليدية مثل النسخ واللصق والبحث في القاموس لكنك ستجد خيارات جديدة أخرى أكثر ذكاءً مثل تحويل العملات، تتبع الرحلات والشحنات، والترجمة من اللغات الأجنبية، الأمر كله متوقف على الشيء الذي تقوم بتحديده.

النص الحي في الكاميرا

الآن في تطبيق الترجمة في النظام، عند الضغط على زر الكاميرا ستجد خاصية الترجمة الحية حيث سيتعرف النظام على النصوص ويكتشف اللغة المكتوبة بها ومن ثم يقوم بترجمتها لحظياً.

لغات جديدة ولا تزال العربية غائبة!

أضافت ابل لغات جديدة إلى خاصية النص الحي مثل اليابانية والكورية والأوكرانية بالإضافة إلى اللغات السابق دعمها وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والألمانية والأسبانية ولا تزال العربية غير موجودة.

لن توجد ميزة النص الحي Live Text على جميع هواتف الايفون التي يصلها تحديث iOS 16 بل ستتواجد فقط على هواتف الايفون العاملة بمعالج A12 فما أحدث، أي هواتف ايفون XR و XS و XS Max والجيل الثاني والثالث من ايفون SE بالإضافة إلى سلسلة هواتف ايفون 11 و 12 و 13 وما أحدث.