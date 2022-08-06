سامسونج تطور وضع Repair Mode لتأمين بيانات المستخدم أثناء عمليات الصيانة!

تمكنت سامسونج من تطوير وضع جديد لمستخدمي هواتف جالكسي والذي يضمن لهم حماية هواتفهم أثناء عمليات الصيانة. يُطلق على الوضع الجديد اسم “Repair Mode” أو “وضع الإصلاح” والغرض من هذا الوضع هو حماية هواتف جالكسي وتأمينها أثناء تركها في مراكز الصيانة.

بالتأكيد ترك الهاتف في مراكز الصيانة أمر خطير ويثير قلق بعض المستخدمين. قبل ترك هاتفك في مراكز الصيانة قد تضطر إلى إلغاء قفل الهاتف، وهذا يعني أن مهندس الصيانة وموظفي المركز سيكونون قادرين على الوصول إلى بياناتك الشخصية وملفاتك الخاصة. ولهذا السبب تحديداً طورت سامسونج طريقة جديدة تضمن حماية بيانات المستخدم أثناء عمليات الإصلاح.

بناءً على تقرير موقع SamMobile فإن الهدف الرئيسي من وضع “Repair Mode” هو توفير راحة البال لمستخدمي سامسونج جالكسي. يعمل هذا الوضع الجديد على تأمين وقفل بعض البيانات المحددة التي ستختارها بنفسك وبهذا الشكل لن يكون الفني أو مهندس الصيانة قادر على الوصول إليها بأي حال من الأحوال.

المشكلة بالنسبة لبعض عمليات الصيانة، يجب أن تكون هناك بعض التطبيقات المتاحة للمهندسين وفنيين الإصلاح. فعلى سبيل المثال إذا كنت تحاول استبدال الكاميرا، فلابد أن يكون تطبيق الكاميرا متاح للتجربة أثناء اختبار الكاميرا.

المشكلة في فتح تطبيق الكاميرا هي أنها تتيح للفني إمكانية الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم. ولهذا السبب تحديداً اهتمت الشركة الكورية بتطوير وضع الإصلاح أو Repair Mode.

في المستقبل ستكون قادراً على تفعيل وضع الصيانة من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ثم قسم العناية بالبطارية والجهاز، ومن هناك يمكنك تفعيل وضع الإصلاح. ولكن قبل ذلك سوف تتيح لك هذه الميزة اختيار بعض البيانات التي تريد قفلها وحرمان الفنيين من إمكانية الوصول إليها.

من خلال هذا الوضع الجديد يمكنك قفل التطبيقات والصور والرسائل ومقاطع الفيديو والحسابات والعديد من أنواع الملفات الأخرى. وبمجرد أن يتم تحديد جميع البيانات وتفعيل الوضع الجديد، سوف يعيد الهاتف تشغيل نفسه لتطبيق نظام الحماية الجديد.

بمجرد إعادة تشغيل الهاتف ستلاحظ اختفاء جميع البيانات التي قمت بتحديدها في وضع الصيانة، ولن يتبقى سوى البيانات الأخرى التي لم تحددها. ولكن من أجل إعادة هاتفك إلى طبيعته ستحتاج إلى إعادة تشغيل الهاتف والمصادقة عبر بصمة الإصبع وإلغاء وضع Repair Mode.

يتم طرح الميزة الجديدة لعدد محدود من مستخدمي جالكسي إس 21 في كوريا، ومن المحتمل أن تصل إلى بقية المستخدمين بمرور الوقت.