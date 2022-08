بدءً من الثلاثاء.. مصر للطيران تسيّر رحلات جوية بين معيتيقة وشرم الشيخ

أعلنت شركة مصر للطيران عن بدء تسيير رحلات جوية بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ ابتداء من الثلاثاء القادم.

وأفادت صحيفة الدستور المصرية، بأنه من المقرر أن تستمر الرحلات الجوية بين المطارين الدوليين حتى 11 أكتوبر المقبل، وذلك لنقل السياح الليبيين إلى مدينة شرم الشيخ.

وذكرت الصحيفة أنه جرى الاتفاق على أن يتم تسيير الرحلات بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا، وذلك على متن طائرات بوينج B737- 800 التي تسع 154 راكبا.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عمرو أبوالعينين أن إقامة رحلات الجوية بين مطار معيتيقة الدولي وشرم الشيخ هو بهدف تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

