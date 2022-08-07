تطبيقات الأسبوع للاندرويد – قائمة التطبيقات الأفضل والأكثر أهمية هذا الأسبوع!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Capsll

شارك قصصك وذكرياتك الجميلة مع من ترغب فقط. تطبيق Capsll يأتي بفكرة جديدة من نوعها إذ يعتبر بمثابة كبسولة زمنية لجميع ذكرياتك الرقمية. الغرض الرئيسي من التطبيق هو الاحتفاظ بالصور الثمينة وذكرياتك السعيدة التي تتمنى الاحتفاظ بها ونقلها إلى أحبائك. يمكنك إنشاء القصص الخاصة بك واختيار أشخاص محددين لمشاركة حياتك الرقمية معهم دونً عن غيرهم. ومع ذلك فهو يسمح لك في نفس الوقت بمشاركة ما ترغب به مع العامة ولكن مرة ثانية، فهو يحاول أن يجعل حياتك الرقمية أكثر خصوصية مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. التطبيق مجاني ولكن سيتعين عليك شراءه من أجل الاستفادة من جميع الميزات.

السعر : مجاني

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Woice

Woice هي عبارة عن خدمة مراسلة صوتية تم تصميمها خصيصاً من أجل مجال الأعمال. التطبيق غير متزامن، مثل معظم تطبيقات الدردشات النصية، بمعنى أنه سيكون من الممكن إرسال رسالة إلى الطرف الأخر ويكون لديه القدرة على الاستماع إليها لاحقاً. التطبيق مصمم للاستخدامات العملية والمهنية أكثر من الاستخدامات الشخصية.

السعر : مجاني

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Pluma RSS Reader

إذا تمكنت من إعداد تطبيق Plums RSS Reader بشكل صحيح فستكتشف أنه يعمل بشكل رائع تماماً مثل جميع تطبيقات الاطلاع على الأخبار التي تم تطويرها بالاعتماد على الخوارزميات المتقدمة. سيطرح لك التطبيق العناوين الهامة والكلمات المفتاحية وخلاصات الأخبار الهامة التي تلاقي اهتمامك بناءً على اختيارك وستحصل على كل ما هو متعلق بهذه العناوين بمجرد نشر أي أخبار جديدة ذات صلة. والأهم من ذلك أنه يتيح لك الاحتفاظ بالمقالات لقراءتها لاحقاً.

السعر : مجاني

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Linktree

هل تواجه صعوبة في إضافة العديد من الروابط في صفحة سيرتك الذاتية على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل انستقرام أو تيك توك؟ لا مشكلة. تم تصميم تطبيق Linktree للتغلب على هذه المشكلة باحتراف. إذا كنت تتردد على تطبيق تيك توك فبالتأكيد وأنك شاهدت في صفحات السيرة الذاتية لصناع المحتوى رابط Linktree وهذا لأن الشركة أطلقت الخدمة بشكل رسمي منذ عام 2018 والآن يتمتع التطبيق بقاعدة مستخدمين تتجاوز 8 مليون مستخدم. يسمح التطبيق بإدارة الكثير من الأشياء من خلاله وإضافة المعلومات والروابط التي يريدونها ومشاركتها بسهولة شديدة. أيضاً يشتمل التطبيق على بعض ميزات التخصيص مثل الموسيقى والبودكاست ومقاطع الفيديو وغير ذلك. يعيبه فقط بطء الأداء خاصة وإذا كنت تحاول إدارة ملفات متعددة.

السعر : مجاني

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Qlate

تطبيق Qlate عبارة عن تطبيق هجين يجمع بين أداة الآلة الحاسبة والمفكرة بداخل مكان واحد. في الأساس هي آلة حاسبة ولكن مع وظيفة تدوين الملاحظات. الآلة الحاسبة ستوفر لك القدرة على تنفيذ جميع العمليات الرياضية والحسابية، في حين أن ميزة الملاحظات ستمنحك إمكانية تدوين ملاحظاتك وكأنها مفكرة. فيما يتعلق بالملاحظات، فيمكنك تثبيتها أو البحث عنها أو حذفها أو استعادتها من النسخة الاحتياطية.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Volume: Bite-Sized Magazines

هذا التطبيق بمثابة قارئ للأخبار ولكن هذه المرة فهو سيقرأ الأخبار من أجلك. من خلاله يمكنك الحصول على جميع الأخبار التي قد تلاقي اهتمامك وسوف يقرأها لك التطبيق بصوت مسموع بدلاً من إرهاق عيناك والتركيز في شاشة الهاتف.

السعر : مجاني

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Google Wallet

قررت جوجل إعادة طرح تطبيق المحفظة الخاص بها مرة ثانية بعدما أطلقته في وقت سابق من هذا العام. الإصدار الجديد يعمل بنفس طريقة عمل الإصدار الأصلي. ولكنه يتضمن الآن سجلات التطعيم وبطاقات الهوية الرقمية وتراخيص القيادة. يمكنك حتى الاستغناء عن تطبيق Google Pay بشكل كامل وهو أمر رائع إذا أردت رأيي الشخصي. من المتوقع أنك حصلت على الإصدار الجديد خلال الأيام الماضية ولكن إذا لم تكن متأكداً من ذلك يمكنك تحميله من الرابط المُضاف أدناه من متجر جوجل بلاي.

السعر : مجاني

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Health Connect by Android

تطبيق Health Connect هو تطبيق جديد للأندرويد من شركة جوجل والهدف منه هو مشاركة البيانات بين مختلف تطبيقات الصحة واللياقة البدنية والرفاهية الرقمية مع التركيز على الحفاظ على خصوصية المستخدمين وبياناتهم السرية.

بناءً على توضيح جوجل، فمن الواضح أنه يعمل مع أشهر تطبيقات الصحة واللياقة البدنية، فإذا كنت تفضل استخدام تطبيق Fitbit فستكتشف أن تطبيق Health Connect يتكامل معه بشكل رائع. واجهة التطبيق نظيفة جداً ومن السهل التنقل به وهو تطبيق بسيط وبديهي في حد ذاته.

السعر : مجاني