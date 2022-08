للانتقال نحو التحول الرقمي.. هواوي والقابضة للاتصالات تبحثان تفعيل خدمات «FBB»

نظمّت شركة هواوي الصينية تنظم، بالشراكة مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات، ورشة عمل حول خدمات النّطاق العريض «FBB» وأهميتها في تطوير البنى التّحتية لشبكات الاتّصالات.

وتطرقت ورشة العمل إلى دراسة انتشار خدمات النطاق العريض في السوق الليبي، وعرض رؤية شركة هواوي في تنفيذ إستراتيجية القابضة للتوجه نحو التحول الرقمي.

واستعرضت شركة هواوي أمثلة مختلفة من العالم تبيّن تطور تقنية «FBB» وأهميتها في تطوير البنى التّحتية لشبكات الاتّصالات، وكيفية تطبيق الخدمات عن طريق شبكات الوصول «FTTx» بآخر التقنيات الحديثة والمتاحة من شركة هواوي.

وبحثت ورشة العمل دور شركات القطاع الخاص في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومساهمتهم في سرعة انتشار هذه الخدمات، والانتقال نحو التحول الرقمي.

