هاتف OnePlus 10 Pro سيكون أول من يحصل على واجهة OxygenOS 13

على الرغم من إعلان شركة OnePlus بشكل رسمي عن واجهة OxygenOS 13 إلا أنها في الواقع ليست جاهزة بعد وغير متوفرة. الأمر طبيعي ومتوقع بشكل أكيد، نظراً لأن الواجهة الجديدة ستكون مستندة على نظام أندرويد 13 والذي تم الإعلان عنه ولكن لم يتم طرحه بشكل رسمي بعد.

أكدت الشركة الصينية أن هاتف OnePlus 10 Pro لن يكون فقط من بين الهواتف المؤهلة للحصول على الواجهة الجديدة وإنما سيكون أول من يحصل عليها أيضاً خلال وقت لاحق من عامنا هذا.

للأسف لم تتطرق الشركة للحديث عن الجدول الزمني المتوقع لحصول الهاتف على تحديث OxygenOS 13 ولكنها ذكرت فقط خلال المؤتمر أنه من المفترض أن يحصل مالكي OnePlus 10 Pro على التحديث قبل الجميع.

الغريب في الأمر أن هاتف OnePlus 10T الذي تم الإعلان عنه مؤخراً لن يكون أول هاتف يتلقى التحديث، وربما تكون هذه نقطة فاصلة تؤكد على وجود فرق كبير بينه وبين هاتف OnePlus 10 Pro – وبالتأكيد الفارق لصالح الأخير.

هاتف OnePlus 10T 5G هو من فئة الهواتف الرائدة الأقل تكلفة وهو يستهدف المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على أفضل شكل من مستويات الأداء. ولكن سيظل هاتف OnePlus 10 Pro هو الهاتف الرائد الأفضل على الإطلاق للشركة خلال هذا العام.

تعتمد واجهة OxygenOS 13 على نظام أندرويد 13

تمكنت الشركة الصينية من الوصول إلى رموز أندرويد 13 بالفعل ولكن حتى هذه اللحظة لم تطرح شركة جوجل الإصدار النهائي والمستقر من النظام بعد. هذا يعني أنه من المفترض أن ننتظر بضع أسابيع قبل أن نرى النسخة النهائية على هواتف جوجل بيكسل، وبعد ذلك ستصل إلى هواتف OnePlus.

واجهة OxygenOS 13 جاءت بعدد رهيب من الميزات الجديدة وبالتأكيد ستكون أفضل من OxygenOS 12 التي تم إطلاقها العام الماضي.

تم دمج واجهة OxygenOS مع واجهة ColorOS لأول مرة العام الماضي وهو الأمر الذي تسبب في سخط العديد من مستخدمي ومالكي هواتف الشركة. الأمر متوقع جداً لأنه ببساطة شديدة تحولت هواتفهم إلى هواتف Oppo.

ولذلك، قررت OnePlus التراجع وتم فصل نظامي التشغيل عن بعضهما البعض ولكن لا يزال كلتاهما يشتركان في عدد كبير من القواعد البرمجية الأساسية. ولكن في النهاية، ستحصل على OxygenOS وليس ColorOS وهذا هو المهم في الأمر برمته.