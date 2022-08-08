ابل تختبر خرائط جديدة في السعودية وفلسطين – إليك الصور!

في الوطن العربي عادةً ما نعتمد على خرائط جوجل في التنقل والسفر وهي تفوق كثيراً خرائط ابل والتي بدروها تعلم ذلك وتعمل على تطوير خرائطها وتحديثها حالياً في عدة مناطق حول العالم ومن بينها المملكة العربية السعودية وفلسطين.

بحسب خبير الخرائط جاستن أوبرين، فإن ابل بداية من شهر أغسطس 2022 بدأت في اختبار الشكل الجديد للخرائط في المملكة العربية السعودية وفلسطين (بالإضافة إلى دولة الكيان الصهيوني إسرائيل) وقد نُشرت بالفعل صور للخرائط الجديدة.

ماذا يوجد في خرائط ابل الجديدة؟

خرائط ابل الجديدة تم إعادة رسمها من جديد بدايةً من عام 2018 وحتى الآن في نحو 20 دولة، وهي تحتوي على معلومات محدثة للأماكن والمواقع والطرق وتعتبر السعودية وفلسطين أحدث المنضمين لقائمة ابل في خرائطها الجديدة.

يتضمن تصميم الخرائط “الجديد” من ابل أيضاً مشاهد أكثر تفصيلاً للطرق والأشجار، وملاحة أسرع وأكثر دقة ، وعرض المعالم بصورة ثلاثية الأبعاد ، واستعراض أفضل للأماكن المميزة مثل الحدائق، والمطارات، ومراكز التسوق.

يتضح الفارق بين شكل الخرائط الجديد والقديم في الصور التالية:

لا تزال الخرائط الجديدة في المملكة العربية السعودية وفلسطين في وضع الاختبار، وسوف يستمر اختبارها على مدار الأسابيع المقبلة، وسوف تكون متوفرة لكافة المستخدمين مع الإطلاق الرسمي لنظام iOS 16 وما بعده.

الخرائط الجديدة لآبل متوفرة بالفعل في عدة دول أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزلندا وسنغافورة وغيرهم، ومن المتوقع إضافة المزيد والمزيد من الدول لاحقاً.