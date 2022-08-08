شاومي تُطلق نظارتها الذكية Mijia بمواصفات ثورية مذهلة وميزات متطورة

طرحت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة العام الماضي نموذج أو مفهوم تخيُلي للنظارة الذكية التي تعمل عليها، ولكن مؤخراً فقط قررت الشركة أن تُفاجئ الجميع وتُطلق النظارة الذكية الثورية Mijia في الصين والتي ستسمح للمستخدم بخوض تجربة إبداعية لم يسبق لها مثيل.

تجمع النظارة الذكية الجديدة بين تكنولوجيا النظارة العادية ونظارات الواقع المعزز في نفس الوقت حيث تتضمن النظارة كاميرا متواجدة على الجانب الزجاجي والتي يمكنكم رؤيتها من خلال الصور.

من حيث الشكل والمظهر العام، يبدو أن نظارة Mijia غير مناسبة للاستخدام اليومي بالمعنى الحرفي. إذ تشتمل النظارة على شاشة AR بصرية ووحدة كاميرا مُعلقة على جانبي النظارة وسيكون من الغريب ارتداؤها في الحياة العملية.

ومع ذلك، فلقد تم تطوير النظارة الذكية بالتركيز على تلبية احتياجات المستخدمين ممن يعانون من مشكلة قصر النظر وبعض الاحتياجات الأخرى، لذا، من الرائع رؤية شاومي تهتم بصناعة نظارة طبية متطورة بهذا الشكل.

وزن النظارة فقط حوالي 100 جرام، ولكن هذا الوزن لا يشتمل على الملحقات الإضافية الأخرى. يحتوي الزجاج على كاميرتين، وفي حين أن الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل ليست مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS ولكن الكاميرا المقربة مدعومة بهذه الميزة.

الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة تبلغ f/1.8 بينما تبلغ فتحة عدسة الكاميرا المقربة التي تعمل بدقة 8 ميجابكسل f/3.4 ولديها القدرة على التقريب البصري بمعدل 5x وتقريب رقمي حتى 15 مرة.

تشتمل النظارة على شريحة Snapdragon SoC ثماني النوى من أجل خصائص الترجمة والتعرف وميزات العرض الأخرى من بينها خصائص التصوير. أيضاً لدينا هنا شاشة Sony micro OLED ومعدل سطوع يبلغ ذروته 1800 نقطة ضوئية.

بالتأكيد ستحتوي نظارة بهذه المواصفات على ذاكرة تخزينية، وبالفعل نظارة Mijia تشتمل على ذاكرة تخزين بسعة 32 جيجابايت وذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت وتدعم اتصال الواي فاي Wi-Fi مزدوج النطاق وبلوتوث 5 وبطارية مدمجة بسعة 1020 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن المغناطيسي بقدرة 10 وات.

مواصفات نظارة Xiaomi Mijia الذكية بالتفصيل

الشاشة: Micro OLED silicon

Micro OLED silicon معدل السطوع: تبلغ ذروته 1800 نقطة ضوئية أو 3000 نقطة ضوئية بكثافة بكسل تبلغ 3218

تبلغ ذروته 1800 نقطة ضوئية أو 3000 نقطة ضوئية بكثافة بكسل تبلغ 3218 الميزات الإضافية: مدعومة بشهادة Rheinland من أجل حماية العين من الإضاءة الزرقاء

مدعومة بشهادة Rheinland من أجل حماية العين من الإضاءة الزرقاء المعالج: Snapdragon SoC ثماني النوى

Snapdragon SoC ثماني النوى التخزين: ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت

ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت الكاميرا الرئيسية: مستشعر بدقة 50 ميجابكسل

مستشعر بدقة 50 ميجابكسل الكاميرا الثانوية: مستشعر بيرسكوب بدقة 8 ميجابكسل مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS وبمعدل 5X من التقريب البصري أو بمعدل 15X من التقريب الرقمي

مستشعر بيرسكوب بدقة 8 ميجابكسل مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS وبمعدل 5X من التقريب البصري أو بمعدل 15X من التقريب الرقمي الترجمة: إمكانية الترجمة الفورية باستخدام تقنية الواقع المُعزز

إمكانية الترجمة الفورية باستخدام تقنية الواقع المُعزز سُبل الاتصال: بلوتوث 5 + واي فاي مزدوج النطاق + معالج صور مستقل بذاته

بلوتوث 5 + واي فاي مزدوج النطاق + معالج صور مستقل بذاته البطارية: سعتها 1020 مللي أمبير تدعم الشحن المغناطيسي بقوة 10 وات لشحن البطارية بنسبة 80% خلال 30 دقيقة

سعتها 1020 مللي أمبير تدعم الشحن المغناطيسي بقوة 10 وات لشحن البطارية بنسبة 80% خلال 30 دقيقة التسجيل: إمكانية التسجيل لمدة 100 دقيقة

السعر والتوفر

يبلغ سعر نظارة شاومي الذكية 2499 يوان صيني أي ما يعادل 370$ دولار أمريكي تقريباً وهي متاحة للبيع في الصين اعتبارًا من يوم 3 يوليو ولكن لا توجد أي معلومات مفصلة حول ما إذا كانت تخطط الشركة لإطلاقها في السوق العالمية.