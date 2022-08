طبيب روسي يكشف الأحماض الأمينية التي تعزز الصحة الجنسية للرجال

روسيا – أعلن الدكتور ألكسندر دانيلوف أخصائي أمراض الجهاز البولي والتناسلي للرجال، أن الحمض الأميني L-carnitine يساعد على تعزيز القدرات الفكرية والذكورية.

ويشير الأخصائي في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، إلى أن هذا الحمض ، يساعد الرجال على تحمل العمل البدني ويساعد على تقوية القلب والأوعية الدموية.

ويقول، “الحمض الأميني L-carnitine، ضروري للرجال لتعزيز قدراتهم البدنية والفكرية وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. كما أن هذا الحمض الأميني لا غنى عنه للرجال الذين يخططون ليصبحوا آباء. فقد ثبت علميا تأثير L-carnitine الإيجابي في كمية ونشاط الحيوانات المنوية. وأن تناول دورة كاملة من L-carnitine يساعد على تعزيز قدرتهم الجنسية وتحسين التركيب النوعي والكمي للحيوانات المنوية”.

ووفقا له، الحمض الأميني الآخر المفيد للرجال هو حمض أرغينين، ووظيفته البناء ونقل أكسيد النيتريك العنصر الأساسي المهم لجسم الإنسان.

ويقول، “يعتبر أكسيد النتريك ((NO موسعا طبيعيا للأوعية الدموية. وبفضل هذه الخاصية يحسن الحمض الأميني أرغينين تدفق الدم في منطقة الحوض، ما يؤدي إلى تحسين الانتصاب وإطالة مدة الجماع. لذلك فإن نقص الأرغينين يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات مختلفة بما فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم”.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

