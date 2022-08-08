تابلت شاومي باد 6 قد يحتوي على شاشة 14 بوصة ومعالج SD 8 Gen1!

من الواضح أن الشركة الصينية تستعد من أجل إطلاق جهاز لوحي جديد للأسواق باسم شاومي باد 6 إذ ظهرت مؤخراً بعض التسريبات التي تشتمل على أبرز مواصفاته.

التفاصيل التي لدينا تشير إلى أن الجهاز اللوحي الجديد سيأتي مدعوماً بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen SoC. تم تطوير هذا المعالج بدقة تصنيع 4 نانوميتر بواسطة شركة سامسونج، وللأسف الشديد هو يعاني من بعض المشاكل فيما يتعلق باستهلاك الطاقة ودرجات الحرارة أثناء حالات الضغط الثقيلة، ولكن في النهاية فهو يعتبر من أقوى شرائح المعالجة المتطورة في عام 2022.

سيمتاز التابلت بلوحة عرض قياس 14 بوصة، وبعض التقارير تفيد بأنه من المحتمل أن يتم تجهيز الجهاز اللوحي بمواصفات مماثلة لتابلت سامسونج الرائد جالكسي تاب إس 8 ألترا.

هذه التسريبات قادمة إلينا من المُسرب الصيني الشهير Digital Chat Station والذي توقع في تدوينته على موقع Weibo بأنه من المحتمل أن يتم إطلاق التابلت في وقت ما خلال العام الجاري دون معرفة الموعد الرسمي المحدد للإطلاق.

بالطبع كنا نتمنى أن يتم تزويد الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC نظير نسبة الأداء الأعلى بينه وبين معالج الجيل الأول واستهلاك الطاقة الأفضل ودرجات الحرارة المنخفضة.

وقد أضاف المُسرب أن أكبر جهاز لوحي في التشكيلة سيأتي بشاشة 14 بوصة وعلى الأرجح سيكون خيار بديل ميسور التكلفة لتابلت سامسونج الرائع جالكسي تاب إس 8 ألترا.

أيضاً قد تشتمل التشكيلة الجديدة على جهاز لوحي يعمل بواسطة معالج ميديا تيك Dimensity 8100 SoC ولكن بالعودة إلى الطراز الرائد، فسوف يشتمل على بطارية بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة.

هذا هو كل شيء حتى الآن حول تابلت شاومي باد 6، يبدو أن العلامة التجارية تعتزم إطلاق التابلت في وقت ما خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2022 الجاري.

لا تزال هذه المواصفات “مجرد تخمين”، ولذلك سننتظر بعض الوقت حتى أن يتم توثيق التابلت ببعض الشهادات التجارية لكي نتأكد من مواصفاته النهائية. بالنسبة لتفاصيل السعر وموعد الإطلاق والتوافر العالمي لتابلت شاومي باد 6 لا تزال غير معروفة.