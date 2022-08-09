ما نعرفه حتى الآن حول مؤتمر ابل للإعلان عن ايفون 14

في غضون شهر من الآن سوف تقيم ابل مؤتمراً للإعلان عن هواتف ايفون 14 كما هي العادة كل عام. مؤتمر ابل في شهر سبتمبر سيكون الأضخم والأكثر إثارة وحوله تدور الضجة الإعلامية الأكبر. وهذا ما نعرفه حتى الآن حول هذا المؤتمر.

المؤتمر في الموعد

مؤتمر ابل للإعلان عن سلسلة هواتف ايفون 14 سوف يكون في موعده بلا تقديم أو تأخير. تشير كافة التوقعات إلى أن المؤتمر سيكون في مطلع شهر سبتمبر، ربما في اليوم السادس أو السابع من بداية الشهر على الأرجح.

مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت

مثل الأعوام السابقة بدايةً من جائحة كورونا سوف يتم تسجيل المؤتمر وعمل المونتاج له ثم بثه عبر الإنترنت في اليوم المحدد. لن يكون هناك مؤتمر صحفي حقيقي بحضور الصحفيين والمهتمين بالشأن التقني. وفقاً لصحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن ابل بالفعل بدأت بتسجيل جلسات التصوير الخاصة بالمؤتمر تجهيزاً لبثه عبر الإنترنت في الموعد المحدد.

مؤتمر خاص بالايفون والساعة فقط

سيكون مؤتمر ابل في شهر سبتمبر القادم متمحوراً بشكل أساسي حول هواتف ايفون 14 بإصدارتها المختلفة بالإضافة إلى ساعة ابل. لاحقاً، في شهر أكتوبر، سيكون هناك مؤتمر آخر خاص بأجهزة الايباد الجديدة.

في هذا المؤتمر سوف تقوم ابل بالإعلان عن أربعة إصدارات مختلفة من ايفون 14: إصدارين عاديين بمعالج A15 وكاميرا ثنائية، وإصدارين آخرين بمعالج A16 وكاميرا ثلاثية.

وبالنسبة لساعة ابل فقد تعلن ابل عن ثلاثة إصدارات مختلفة منها: الجيل الثامن من الساعة، والجيل الثاني من الإصدار الأرخص ثمناً SE، بالإضافة إلى إصدار آخر جديد أكبر حجماً وأكثر مقاومة للعوامل الخارجية قد تحمل اسم Pro.

إطلاق تحديثات ابل الجديدة

المهم أيضاً في مؤتمر ابل هو الإعلان عن موعد إطلاق تحديث iOS 16 و iPadOS 16 و watchOS 9 لأجهزة الايفون والايباد وساعة ابل وغيرها من التحديثات لأجهزتها الأخرى. عادةً ما يكون الإطلاق الرسمي بعد أسبوع من موعد المؤتمر.