قريباً – ستصل خاصية Google Game Dashboard إلى المزيد من هواتف الاندرويد!

جوجل مسؤولة عن تطوير العديد من التطبيقات الرئيسية لجميع هواتف الأندرويد، ولكنها تحتفظ ببعض الميزات الرائعة بشكل حصري لهواتفها الخاصة Google Pixel.

إحدى الميزات المتطورة التي لم تسمح لها الشركة لبقية الهواتف هي خاصية Game Dashboard والتي تم طرحها لأول مرة على هواتف Google Pixel مع نظام أندرويد 12.

الآن، بناءً على تقرير جديد من موقع Android Authority فمن المحتمل أن تصل هذه الخاصية إلى عدد أكبر من هواتف الأندرويد خلال وقت قريب.

خاصية Game Dashboard توفر العديد من الميزات الرائعة لهواة ألعاب الهواتف الذكية. فعلى سبيل المثال يُمكن الاعتماد على تلك الخاصية من أجل تعزيز الأداء داخل الألعاب أو بث جلسات اللعب مباشرةً على موقع يوتيوب أو عرض عداد الإطارات FPS على الشاشة أو القدرة على تتبع الإنجازات الجديدة والمزيد من الميزات الأخرى، كل هذه الميزات يمكن الوصول إليها بداخل مكان واحد. لذا، من الواضح أنها ميزة مميزة لمالكي هواتف Google Pixel الذين يفضلون ممارسة الألعاب على الهاتف.

خاصية Google Game Dashboard قادمة إلى عدد أكبر من هواتف الأندرويد

نحن نعرف بالفعل أن الشركة الأمريكية تفضل الاحتفاظ ببعض الميزات الحصرية لهواتفها الخاصة، وربما يكون هذا هو الدافع الذي يتسبب في موجة غضب من بعض المستخدمين.

ولكن تحاول جوجل أن تطرح ميزاتها الحصرية إلى عدد أكبر من هواتف الأندرويد بمرور الوقت، وربما هذا الأمر سينطبق على خاصية Game Dashboard.

من المحتمل أن تكون الميزة الجديدة لم تلاقي استحساناً كبيراً من مالكي هواتف جوجل بكسل، أو من الممكن أن الشركة أرادت اختبارها لبعض الوقت على هواتفها الخاصة قبل أن يتم نقلها إلى هواتف الأندرويد الأخرى.

بناءً على سجل التغيير الجديد الذي تم رصده بواسطة موقع Android Police فإن الميزة قادمة إلى بعض هواتف الأندرويد الأخرى بخلاف هواتف جوجل بكسل.

ومع ذلك يشير سجل التغيير أن الميزة قادمة إلى الأجهزة العاملة بنظام Android T، مما يعني أنها قادمة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 13 فقط خلال الوقت الحالي.

أندرويد 13 لا يزال في مراحل الاختبار التجريبية، ولكن إذا التزمت الشركة بالمخطط الزمني المعتاد، فمن المحتمل أن يتم إطلاق النسخة النهائية والمستقرة من النظام في شهر أكتوبر القادم.

أيضاً من المتوقع أن يستمر الانتظار عدة أسابيع قبل أن يطرق النظام أبواب هواتف الأندرويد الأخرى، ومن المؤكد أن تكون هواتف سامسونج هي أولى الهواتف التي سيكون لديها القدرة على تبني أندرويد 13.