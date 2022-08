“أوميكرون نينجا” يصل إلى مينسك.. تسجيل أول إصابة بهذا المتحور في عاصمة بيلاروس

بيلاروس – أعلنت وسائل إعلام بيلاروسية عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور”أوميكرون نينجا” في العاصمة مينسك.

وتبعا لوكالة “مينسك للأنباء” فإن “الحالة سجّلت في العاصمة البيلاروسية، وتم تأكيدها مخبريا بأنها من نوع (أوميكرون نينجا) أو سلالة (أوميكرون4/5)، وهي السلالة الخامسة من متحور أوميكرون القادم من جنوب إفريقيا، وأن هذا النوع من فيروسات كورونا يتجنب الاستجابة المناعية بشكل فعال”.

وأشارت الوكالة إلى “أن الأطباء في العاصمة البيلاروسية ينصحون بالحصول على اللقاح أو إعادة التطعيم قبل أن يبدأ موسم انتشار العدوى الجديد في الخريف”.

وكانت وزارة الصحة البيلاروسية قد توقعت ارتفاع عدد الإصابات بسلالات فيروسات COVID-19 في سبتمبر القادم، وتبعا لبياناتها فإن “السلالات الرئيسية المنتشرة في بيلاروس اليوم هي من سلالات متحور أوميكرون BA.4 و BA.5، وحوالي 10% من الإصابات هي من سلالة stealth-omicron”.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن “نسبة التطعيم الأولي ضد فيروسات COVID-19 بلغت 70% تقريبا عند سكان بيلاروس، ونسبة الذين تلقوا لقاحات معززة بلغت 27%”.

المصدر: تاس

