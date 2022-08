أطباء يحذرون من الآثار الجانبية للشامبو المضاد لقشرة الرأس

روسيا – أعلن أطباء أن للشامبو المضاد لقشرة الرأس آثارا جانبية سلبية على فروة الرأس بسبب احتوائه على مواد معينة.

ووفقا للدكتورة الأخصائية ألكسندرا بوريغا، المدير الإداري لمجموعة شركات NATURA SIBERICA، لا يمكن لجميع أنواع الشامبو المضادة لقشرة الرأس علاج القشرة التي يسببها أحد أنواع فطر Malassezia.

وتقول، “توجد أنواع من الشامبو تخلق غشاء على فروة الرأس، ما يمنع ظهور وتساقط القشرة. ولكن هذا التأثير يزول عند عدم استخدام هذا الشامبو”.

وتضيف، للعقار تريكلوسان المضاد للفطريات الموجود في عدد من أنواع الشامبو المضادة لقشرة الرأس، خصائص مدمرة للميكروبيوم ويؤثر سلبا في فروة الرأس.

ومن جانبها تشير الدكتورة تاتيانا كاتشانوفا، أخصائية زرع الشعر في عيادة FUE Clinic ، إلى أن الكبريتات التي تساعد على تكسير الدهون وشطفها جيدا، يمكن أن تكون لها آثار سلبية مثل تهيج حساسية الجلد وتمنع لمعان الشعر.

وتضيف، يبدأ مفعول هذه الأنواع من الشامبو بعد مضي 2-3 دقائق على وضعها على الشعر، وبعد ذلك يجب شطفها بماء دافئ لمنع تهيج فروة الرأس.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

