طبيبة روسية تبدّد الأسطورة حول مخاطر تناول الآيس كريم في الصيف

روسيا – على عكس اعتقادات شائعة ، فإن الآيس كريم غير قادر على إثارة التهاب الحلق صيفا وفي ظروف الطقس الحار، لكنه يمكن أن يقلل من المناعة ضد البكتيريا المسببة للأمراض بسبب تبريد الحلق.

أعلنت ذلك، ناتاليا نيزدانوفا، طبيبة الأطفال في مستشفى MEDSI بموسكو، في حديث أدلت به لوكالة “برايم” الروسية.

وأعادت إلى الأذهان أن التهاب اللوزتين (التهاب اللوزتين الحاد) ناتج عن بكتيريا أو فيروسات ممرضة على خلفية عوامل ضارة، من بينها انخفاض درجة حرارة جسم الإنسان.

وقالت إن “الآيس كريم في حد ذاته ليس خطيرا، ولكن انخفاض درجة حرارة الحلق يمكن أن يخفّض من المناعة المحلية، التي تنشط البكتيريا المسبّبة للأمراض.

ونصحت الطبية قائلة:” إذا لم يكن الجسم بصحة جيدة، فلا تأكل الكثير من الآيس كريم، حتى لا تتضرر صحتك أكثر”.

وأوضحت قالة:” يعتبر الآيس كريم بشكل عام منتجا مفيدا جدا للجهاز العصبي والمناعة، إذ أنه يحتوي على ما يزيد عن مادة 20 من الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والعناصر الدقيقة، لكن في حال الإصابة ببعض الأمراض، وعلى وجه الخصوص، عند وجود مشاكل متعلقة بالجهاز الهضمي، فمن الأفضل الامتناع عن تناول الآيس كريم.

المصدر: نوفوستي

