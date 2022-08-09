تحديث iOS 16 – كل المزايا الجديدة في النسخة التجريبية الخامسة Beta 5

قامت ابل بإطلاق النسخة التجريبية الخامسة Beta 5 من تحديث iOS 16 والتي جاءت بعدة مزايا وتغييرات جديدة أهمها وجود النسبة المئوية لشحن البطارية في شريط الحالة!

النسبة المئوية لشحن البطارية

الآن باتت النسبة المئوية لشحن البطارية تظهر في شريط الحالة الخاص بهواتف ايفون التي تحتوي على نوتش (باستثناء إصدارات ميني حتى الآن ربما لعدم وجود مساحة كافية حول النوتش).

سابقاً كان شحن البطارية يظهر في شكل بصري فقط في أيقونة الشاشة دون عرض النسبة المئوية للشحن، ولعرض نسبة الشحن كان على المستخدم اللجوء إلى مركز التحكم أو استخدام ويدجت البطارية.

يمكن التحكم بعرض أو إخفاء نسبة شحن البطارية في شريط الحالة من خلال إعدادات البطارية وتفعيل خيار النسبة المئوية للبطارية Battery Percentage.

صوت جديد في Find My

عند الضغط على خيار تشغيل الصوت Play Sound في خدمة Find My للبحث عن أجهزة ابل، ستجد أن هناك صوتاً جديداً أكثر علواً من الصوت الموجود في الإصدارات السابقة من iOS. نفس الصوت تجده عنده محاولة إيجاد موقع الايفون من ساعة ابل.

تطبيق الموسيقى

في تطبيق الموسيقى ستجد المقاطع الصوتية الداعمة لتقنية Dolby Atmos و Lossless لتشغيل الصوتيات بجودة عالية مذكور ذلك يشكل واضح تحت اسم المقطع لسهولة تمييز ذلك.

لقطات الشاشة

عند التقاط لقطة شاشة Screenshot ثم فتحها والتعديل عليها وعند الانتهاء ستجد خيار جديد هو نسخ وحذف عوضاً عن الحذف فقط. هذا سوف يتيح لك حذف لقطات الشاشة التي لم تعد بحاجة لوجدها على هاتفك.

كانت هذه أبرز التغييرات في النسخة التجريبية الخامسة Beta 5 من تحديث iOS 16 في انتظار نسخة تجريبية أخرى لاحقاً قبل الإطلاق النهائي للتحديث المتوقع أن يكون في منتصف شهر سبتمبر المقبل.