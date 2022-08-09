مؤتمر سامسونج – هذا ما نتوقع رؤيته غداً خلال حدث Galaxy Unpacked

لم يتبقى سوى ساعات قليلة تفصلنا عن مؤتمر Galaxy Unpacked الثاني من سامسونج لهذا العام إذ قررت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة استضافة الحدث يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس من هذا الشهر.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية حاولنا تغطية كل ما سيتم الإعلان عنه خلال المؤتمر من خلال العديد من التسريبات، ومع ذلك إذا كانت فاتتك جميع التقارير السابقة ولا تطيق الانتظار حتى الغد، فلحسن الحظ قرر المُسرب الشهير Evan Bliss أن يشاركنا كل ما سيتم الإعلان عنه غداً بالتفصيل.

التسريب لا يتضمن الكثير من التفاصيل ولكنه يشتمل على جميع الأجهزة الجديدة المتوقع الإعلان عنها وعروض مختلفة من الصور الرسمية المُقرر استعراضها غداً خلال الحدث وخيارات الألوان التي ستأتي عليها.

نحن على يقين بأن شركة سامسونج تستضيف حدث Galaxy Unpacked الثاني من أجل الإعلان عن هواتف الجيل الرابع القابلة للطي جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4، كما وسيتم الإعلان عن سلسلة ساعات جالكسي وتش 5، جنباً إلى جنب مع سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة جالكسي بودز 2 برو.

المعلومات التي حصلنا عليها من جبل التسريبات التي تعرضت لها هذه الأجهزة على مدار الأشهر القليلة الماضية زودتنا بفكرة شاملة عن المواصفات والميزات المتوقع الحصول عليها من الأجهزة الجديدة. في الواقع، نحن نعرف بالفعل ما هي مواصفات وخصائص الأجهزة الجديدة وكيف سيبدو شكلها وتصميمها النهائي.

ولكن التسريب الذي لدينا اليوم يحتوي على مجموعة من التفاصيل الجديدة التي تشتمل على صور لمجموعة ألوان الأجهزة التي ستأتي عليها وهي خالية من أي علامات مائية.

سامسونج جالكسي زد فولد 4

بدءًا من هاتف سامسونج القابل للطي الكبير سيأتي جالكسي زد فولد 4 بأربعة ألوان مختلفة تشتمل على الأسود والبيج والأخضر وسيمتاز بتصميم كاميرا مماثل لنفس تصميم الكاميرا الخلفية الذي رأيناه على هاتف جالكسي زد فولد 3.

ولكن الاختلاف الوحيد البارز بينهما هو أن جالكسي زد فولد 4 سيأتي بحجم أعرض قليلاً ولكن أقصر قليلاً ليكون قريب في الحجم من هاتف Oppo Fine N القابل للطي. يبدو أن سامسونج قررت اعتماد هذا التصميم لكي تجعل الشاشة الخارجية أكثر قابلية للاستخدام ومنح المستخدم تجربة استخدام أفضل من ذي قبل.

سامسونج جالكسي زد فليب 4

أما بالنسبة للهاتف الصدفي القابل للطي جالكسي زد فليب 4 فلقد حصل على تصميم مختلف بعض الشيء من خلال الحواف الأكثر انبساطاً وستكون الشاشة الثانوية بحجم 2.1 بوصة بدلاً من 1.9 بوصة وسيأتي الهاتف بأربعة ألوان مختلفة متمثلة في الأسود والذهبي والأزرق والأرجواني الهادئ.

سامسونج جالكسي وتش 5

ستأتي ساعة جالكسي وتش 5 بحجمين مختلفين: 40 مم و 44 مم وكلتاهما لديهما هيكل معدني ولكن من المحتمل أن يأتي الطراز الأكبر حجماً بشاشة أكبر وبطارية أكبر في السعة. فيما يتعلق بالألوان فستأتي الساعة باللون الأرجواني والذهبي الوردي والجرافيت والأبيض والأزرق الفاتح والأبيض.

سامسونج جالكسي وتش 5 برو

ستأتي ساعة جالكسي وتش 5 برو بتصميم مختلف قليلاً لكي يكون مماثلاً لساعة جالكسي وتش 4 كلاسيك ولكن الجانب السلبي الوحيد هو أن ساعة وتش 5 سوف تفتقر للإطار المادي الدوار الذي كنا معتادين عليه مع ساعات جالكسي وتش كلاسيك السابقة. ربما يرجع قرار سامسونج في التخلي عن الإطار المادي الدوار من أجل توفير مساحة لإضافة بطارية أكبر حجماً. ستأتي الساعة بهيكل من التيتانيوم قياس 45 مم وستكون متوفرة باللون الأسود والجرافيت.

سامسونج جالكسي بودز برو 2

من المتوقع أيضاً أن تكشف سامسونج عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة خلال حدث Galaxy Unpacked والتي من المفترض أن تحل محل سماعة الأذن التي تم إطلاقها العام الماضي. السماعة الجديدة ستكون متوفرة باللون الأسود والأبيض والفانتوم والأرجواني الهادئ.