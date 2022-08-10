واتس اب – ثلاث مزايا مهمة للأمان والخصوصية قادمة قريباً!

أعلن واتس اب رسمياً عن قدوم ثلاث مزايا جديدة متعلقة بالخصوصية والأمان، ضمن حملة جديدة تقودها الشركة الأم ميتا Meta تحت مسمى “خصوصية واتس اب Whatsapp Privacy”.

هذه الحملة ستكون حملة عالمية بهدف التوعية بمزايا الأمن والحفاظ على الخصوصية في واتس اب ومن تلك المزايا الموجودة بالفعل ميزة التشفير التام للمحادثات، والتشفير التام للنسخ الاحتياطي وميزة التحقق على خطوتين والرسائل المخفية وغير ذلك.

قائمة مزايا الأمن والخصوصية سوف تضم ثلاث مزايا أخرى جديدة سوف نعرضها في تلك المقالة.

مغادرة المجموعات في صمت

الآن عندما تغادر المجموعة يتم تنبيه جميع الأفراد داخلها أن قد غادرت، أحياناً يكون هذا الأمر مسبباً للإحراج وقد يعتبرها البعض حركة وقحة أحياناً أخرى.

الآن هذه الميزة الجديدة سوف تتيح للمستخدم مغادرة المجموعات في صمت دون إبلاغ باقي الأعضاء، فقط مديرو المجموعة هم من سيعرفون من غادر.

التحكم في حالة “متصل”

سوف تضمن المزايا الجديدة معرفة من يمكنه رؤية حالة “متصل Online” عندما تستخدم واتس اب.

سوف يمكنك الاختيار بين “الجميع” أو “جهات الاتصال” أو “جهات الاتصال ما عدا” أو “لا أحد”.

منع لقطات الشاشة

العام الماضي تم إطلاق خاصية “العرض مرة واحدة أو View Once” على واتس اب لتتيح للمستخدمين إرسال صور وفيديو قابلة للعرض مرة واحدة فقط.

واتس اب سوف يمنع التقاط لقطات الشاشة عندما إرسال صورة أو فيديو للعرض مرة واحدة بنفس الآلية التي يتيحها تطبيق سناب شات.

هذه هي المزايا الثلاثة المنتظرة، والمتوقع قدومها لاحقاً خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي.