تضارب في الآراء حول سرعة شحن هاتف OnePlus 10T – إليكم الحقيقة الكاملة

جاء هاتف OnePlus 10T الجديد كلياً بسرعة شحن استثنائية مقارنة بالهاتف الرائد OnePlus 10 Pro الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي.

حسناً، تم تصنيف هاتف OnePlus 10T 5G بسرعة شحن تبلغ 150 وات، بالطبع هي ترقية مذهلة مقارنة بسرعة الشحن على هاتف OnePlus 10 Pro التي تبلغ 80 وات فقط.

ما هي سرعة الشحن الحقيقية على هاتف OnePlus 10T؟

ومع ذلك، فالأمور مختلفة قليلاً على الهاتف الجديد من شركة OnePlus ونريد توضيحها بشكل أفضل. صرحت الشركة أثناء الإعلان عن الهاتف أن الهاتف سيدعم الشحن بسرعة 120 وات فقط في الولايات المتحدة، والسبب يمكن في جهد الطاقة على شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة.

تعمل جميع شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة بجهد فولتي يتراوح من 110V وحتى 120V في حين أن معظم شبكات الكهرباء في الدول العربية تعمل بجهد فولتي يتراوح من 220V إلى 240V.

قالت OnePlus أن شبكات الكهرباء التي تعمل بجهد فولتي عالي قادرة على التعامل بشكل أفضل مع سرعة الشحن الأقوى التي تبلغ 150 وات. ولذلك من مبدأ السلامة قامت الشركة بتخفيض سرعة الشحن على الهاتف بقدرة 120 وات فقط على شبكات الكهرباء التي تعمل بجهد 110V إلى 120V.

بالطبع شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا هي الأحدث والأفضل في كفاءة الطاقة ولكنها لن تكون قادرة على التعامل مع سرعة شحن 150 وات ولذلك كان من الأفضل عدم المخاطرة.

في نفس الوقت، مالكي الهاتف في الولايات المتحدة لن يفوتهم الكثير. قالت الشركة أن الهاتف قادر على الشحن من 1% وحتى 100% خلال 20 دقيقة فقط، أو من 1% وحتى 65% خلال 10 دقائق. وهذا بالنسبة للولايات المتحدة.

ولذلك من المتوقع أن تكون فترة الشحن الزمنية أقصر في بعض دول أوروبا وآسيا والدول العربية. ولكن حتى وإن كانت هي نفس الفترة الزمنية، فلا يزال من الرائع جداً امتلاك هاتف قادر على الشحن حتى 100% خلال 20 دقيقة تقريباً.

لا يزال هناك العديد من الهواتف الذكية بما فيها بعض الهواتف الرائدة التي تتطلب ساعة تقريباً أو أكثر من أجل اكتمال سعة الشحن. لذا، هاتف OnePlus 10T جاء بميزة هامة ومطلوبة لأنك ستتمكن من الخروج في المساء ببطارية ممتلئة.

للأسف الشديد الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي، وبالتالي الخيار الوحيد المتاح أمامك هو الشحن السلكي بواسطة الشاحن المُرفق بعلبة الشراء – من الجيد وجوده.