“رائحة كريهة” قد تكون علامة “خطيرة للغاية” على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

إنجلترا – على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يتراكم بهدوء في الشرايين دون ظهور العديد من العلامات التحذيرية، فقد تتمكن من اكتشاف الجاني بمجرد تقدم الحالة.

ويمكن أن يسد تراكم الكوليسترول الشرايين ويحد من تدفق الدم إلى ساقيك.

وتوضح NHS أن هذا يشار إليه أيضا باسم مرض الشرايين المحيطية (PAD). وهذه الحالة قادرة على إطلاق إشارة تحذير كريهة الرائحة.

وإذا كان تدفق الدم إلى ساقيك “مقيدا بشدة”، فقد تتعرض لخطر الإصابة بنقص تروية الأطراف الحرجة (CLI).

ويصف CLI مضاعفات “خطيرة للغاية” يمكن أن يكون “من الصعب معالجتها”، وفقا لـ NHS. ويمكن أن تتسبب هذه الحالة أيضا في ظهور علامة كريهة.

وتوضح الخدمة الصحية أن الجلد الموجود على أصابع قدميك أو أطرافك السفلية يمكن أن يصبح باردا وخدرا، ويتحول إلى اللون الأحمر ثم الأسود، و/أو يبدأ في الانتفاخ وينتج عنه القيح.

ويمكن أن تسبب هذه المضاعفات ألما شديدا ويجب معالجتها “على الفور”.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ارتفاع الكوليسترول نادرا ما يتسبب في ظهور علامات تحذيرية. وهذا هو السبب في أن الطريقة الأكثر موثوقية لتحديد مستوياتك هي من خلال فحص الدم.

