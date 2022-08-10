سامسونج تُعلن عن ساعة جالكسي وتش 5 بعمر بطارية أفضل بنسبة 15%

أعلنت سامسونج هذا الصباح خلال حدث Galaxy Unpacked عن ساعة جالكسي وتش 5 والتي تأتي بحجمين مختلفين: 40 مم و 44 مم وتعمل الساعة بنظام Wear OS المدعوم ببرنامج One UI Watch وهذا المزيج رأيناه بالفعل لأول مرة على ساعة جالكسي وتش 4 التي تم طرحها العام الماض.

العديد من المستشعرات الاحترافية الأكثر دقة



حصلت الساعة الذكية الجديدة على عدد هائل من التحسينات لكي تصبح أفضل ساعة ذكية من سامسونج على الإطلاق وأكثرها تطوراً. اهتمت الشركة الكورية بإعادة تصميم زجاج الساعة حيث أكدت الشركة خلال الحدث أنها أعادت تشكيل الزجاج الخلفي بحيث يكون لدى المستشعرات المدمجة في الساعة اتصال أفضل مع معصم المستخدم وهو ما سينتج عنه توفير نتائج أكثر دقة.

بالحديث عن المستشعرات المدمجة في الهاتف، قالت سامسونج أننا سنحصل على المستشعرات المعتادة، بالإضافة إلى بعض الإضافات الجديدة.

على سبيل المثال تحتوي الساعة الآن على مستشعر لقياس درجة حرارة الجلد وهي ميزة افتقدتها ساعة جالكسي وتش 4. جنباً إلى جنب مع مستشعر BIA جديد من أجل المساعدة في تحسين التدريب على النوم بشكل أفضل.

ساعة جالكسي وتش 5 قادرة على إعطائك معلومات دقيقة حول مدة نومك والوقت الذي تقضيه في الشخير ومستويات الأكسجين في الدم أثناء النوم وقائمة شاملة بجميع البيانات التي قد تحتاج معرفتها أثناء مرحلة النوم.

تأتي ساعة جالكسي وتش 5 ببطارية أكبر

لم تكن المستشعرات هي الشيء الوحيد الأكثر الذي يشغل بال سامسونج أثناء تطوير ساعة جالكسي وتش 5، وإنما عمر البطارية يشكل عنصراً هاماً في الوقت الحالي أثناء تطوير الساعات الذكية.

الآن تحتوي ساعة جالكسي وتش 5 على بطارية أكبر بنسبة 15% من الساعة السابقة مما يعني أنها تضمن لك زمن تشغيل يصل إلى 50 ساعة تقريباً بدورة شحن واحدة.

أما بمجرد نفاذ سعة الشحن، فستكون قادراً على إعادة شحنها بنسبة 45% تقريباً خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة فقط. ومع ذلك، سيتعين علينا انتظار مراجعات مواقع الطرف الثالث لمعرفة قدرات وسرعة الشحن بشكل دقيق.

سيأتي نموذج 40 مم ببطارية تبلغ سعتها 294 مللي أمبير في الساعة، بينما يحتوي طراز 44 مم على بطارية أكبر بسعة 410 مللي أمبير في الساعة.

تم تصميم الساعة بالاعتماد على هيكل مصنوع من الزجاج الياقوتي الذي قالت عنه سامسونج خلال المؤتمر أنه أقوى بنسبة 60% من ذلك الزجاج المستخدم مع ساعة جالكسي وتش 4. تتمتع الساعة بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ومعيار 5ATM.

السعر والتوفر

تأتي الساعة بعدد مختلف من الألوان وبسعر يبدأ عند قيمة 279.99$ دولار أمريكي للطراز الذي يدعم اتصال البلوتوث، بينما يبلغ سعر طراز LTE حوالي 330$ دولار أمريكي.

يأتي كلا الطرازين من الساعة الذكية الجديدة بعدد مختلف من الألوان والتي تشتمل على الفضي والذهبي والوردي والجرافيت قياس 40 مم، بينما يأتي طراز 44 مم بألوان مثل الياقوت الأزرق والجرافيت والفضي.