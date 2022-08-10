ملخص مؤتمر سامسونج – الكشف عن هاتفي جالكسي زد فولد 4 و زد فليب 4

لقد حانت اللحظة التي انتظرناها طويلاً، اللحظة التي ينتظرها عشاق سامسونج بوجه عام والملايين من محبي ومالكي الهواتف القابلة للطي بوجه خاص حيث كشفت شركة سامسونج النقاب عن هواتف الجيل الرابع القابلة للطي التي جاءت بأحدث التقنيات المتطورة التي نشهدها لأول مرة على أي هاتف ذكي على الإطلاق. لنتعرف سوياً على جميع مواصفات ومميزات الهواتف الجديدة بالتفصيل من خلال هذا التقرير، ونبدأها مع هاتف جالكسي زد فولد 4.

أولاً: هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4

نحن نعرف بالفعل العديد من مواصفات ومميزات الهاتف بفضل كمية التسريبات التي تعرض لها الهاتف خلال الأشهر القليلة الماضية ومع ذلك تعالوا بنا لنتعرف على جميع التفاصيل التي لم نكن متأكدين منها.

جالكسي زد فولد 4 يحتوي على أقوى شريحة معالجة وشاشات متطورة

مما لا شك فيه، هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 أقوى من زد فولد 3 بفضل شريحة المعالجة الجديدة من شركة كوالكم حيث تم تجهيز الهاتف بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC الذي يعتبر أقوى شريحة معالجة من شركة كوالكم حتى الآن.

يوفر المعالج الجديدة قوة أفضل على صعيد مستوى الأداء ويمتاز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة والتبديد الحراري. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على شاشتين. هذا المعالج الجديد كلياً تم تصنيعه بواسطة شركة TSMC بدقة تصنيع 4 نانوميتر وهو أفضل كثيراً من معالج Snapdragon 8 الجيل الأول خاصة في كيفية استهلاك الطاقة ونظام التبديد الحراري.

هذا هو أفضل هاتف قابل للطي على الإطلاق

في كل عام تضع شركة سامسونج تركيزها بالكامل على عنصر المتانة وقوة الهاتف بسبب المصير البائس الذي لاقى هاتف جالكسي زد فولد الأول.

تدعي الشركة الكورية أن هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 أقوى بنسبة 45% من الهاتف السابق بفضل مواد التصنيع الجديدة والمفصلة الأكثر متانة. الشاشة محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus Plus التي تسمح بإمكانية استخدام قلم S-Pen بسهولة وبالطبع الهاتف متوافق أيضاً مع قلم S-Pen Pro. ولكن يتم بيع القلم بشكل منفصل.

أفضل الشاشات المتطورة من سامسونج

الشاشة الداخلية هي الشاشة الرئيسية وهي عبارة عن لوحة عرض +QXGA قياس 7.6 بوصة بدقة 2176×1812 بكسل Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz. الشاشة تدعم معدل التحديث القابل للتكيف من 1Hz وحتى 120Hz من أجل توفير طاقة البطارية.

أما الشاشة الخارجية فتأتي قياس 6.2 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض Dynamic AMOLED 2X بدقة عرض 2316×904 بكسل بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبالطبع معدل التحديث قابل للتكيف ولكن من 48Hz حتى 120Hz وكلتا الشاشتين مسطحتان.

ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت

يأتي هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت رام من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات. جدير بالذكر أن الهاتف لا يأتي بشاحن مُرفق في علبة الشراء مما يعني أنه سيتعين عليك شراء الشاحن على نفقتك الخاصة إذا لم يكن لديك شاحن 25 وات.

كاميرات احترافية على الجانب الأمامي والخلفي من الهاتف

يحتوي هاتف جالكسي زد فولد 4 على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا واحدة في كل شاشة. الكاميرا الرئيسية على ظهر الهاتف عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي بزاوية رؤية عريضة مجالها 85 درجة FoV.

بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية توجد عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 123 درجة FoV هذا وبالإضافة إلى كاميرا ثالثة تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة f/2.4 بزاوية رؤية مجالها 36 درجة FoV.

الشاشة الرئيسية تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 4 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 بزاوية رؤية مجالها 80 درجة FoV بينما توجد كاميرا أسفل الشاشة الخارجية بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 بزاوية رؤية مجالها 85 درجة FoV وهي بداخل فتحة مثقبة.

الهاتف يعمل بواسطة نظام Android 12L مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب

يأتي هاتف جالكسي زد فولد 4 بنظام Android 12L وواجهة One UI 4.1 من شركة سامسونج. بالطبع يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G وبلوتوث 5.2 وتم تصنيف الهاتف بشهادة IPX8 لمقاومة الماء ويحتوي على شريحتي Nano Sim بالإضافة إلى eSim مع وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

يتوفر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 بمجموعة مختلفة من الألوان تشتمل على الأخضر والأسود والبيج بالإضافة إلى لون حصري باسم Burgundy في حالة الشراء مع موقع سامسونج الرسمي.

تبلغ قياسات الهاتف أثناء فتحه 130.1×155.1×6.3 مم بينما تبلغ قياساته عند طيه 67.1×155.1×15.8 مم ويزن الهاتف 263 جرام فقط.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 التي تم الإعلان عنها

الشاشة الداخلية: قياس 7.6 بوصة عبارة عن لوحة عرض بدقة +QXGA بمعدل تحديث قابل للتكيف يبلغ 120Hz

قياس 7.6 بوصة عبارة عن لوحة عرض بدقة +QXGA بمعدل تحديث قابل للتكيف يبلغ 120Hz الشاشة الخارجية: قياس 6.2 بوصة بدقة +HD بمعدل تحديث قابل للتكيف يبلغ 120Hz

قياس 6.2 بوصة بدقة +HD بمعدل تحديث قابل للتكيف يبلغ 120Hz المعالج: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC الذاكرة العشوائية والتخزين: 12/256 جيجابايت أو 12/512 جيجابايت أو 12/1 تيرابايت

12/256 جيجابايت أو 12/512 جيجابايت أو 12/1 تيرابايت البطارية: سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بدقة 5 وات

سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بدقة 5 وات الكاميرا على شاشة الغطاء: دقتها 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2

دقتها 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 الكاميرا الخلفية: عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2

عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 نظام التشغيل: واجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12 الوزن والقياسات: عند طيه يبلغ قياسات الهاتف 67.1×155.1×15.8 وعند فتح الهاتف تبلغ قياساته 130.1×155.1×6.3 مم ويزن الهاتف 267 جرام

عند طيه يبلغ قياسات الهاتف 67.1×155.1×15.8 وعند فتح الهاتف تبلغ قياساته 130.1×155.1×6.3 مم ويزن الهاتف 267 جرام التوفر: الهاتف سيكون متاح اعتبارًا من يوم 26 أغسطس

السعر والتوفر

سيكون الهاتف متاح للبيع بدءًا من يوم 26 أغسطس بسعر 1799$ دولار أمريكي أي بنفس سعر هاتف جالكسي زد فولد 3 وهو أمر رائع خاصة وأننا ننتظر ارتفاع ملحوظ في أسعار جميع الهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها قريباً بما في ذلك هواتف الآيفون. سيكون الهاتف متوفر باللون الأخضر والبيج والأسود.

ثانياً: هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4

بجانب هاتف جالكسي زد فولد 4 أعلنت الشركة الكورية عن الهاتف الصدفي القابل للطي جالكسي زد فليب 4 خلال حدث Galaxy Unpacked وتماماً كما كنا نتوقع، يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD عبارة عن لوحة عرض Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث قابل للتكيف يبلغ 120Hz بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 22:9.

يحتوي الهاتف على شاشة غطاء قياس 1.9 بوصة من أجل عرض الإشعارات والساعة والرسائل دون الحاجة لفتح الهاتف وهي عبارة عن لوحة عرض Super AMOLED عالية الدقة.

تعاونت شركة سامسونج مع شركة ميتا (فيسبوك سابقاً) من أجل تحسين FlexCam أثناء التصوير على انستقرام وفيسبوك وتطبيق واتساب وهذا من أجل تحسين التقاط صور السيلفي مباشرةً من شاشة الغطاء.

هذه المرة يأتي الهاتف بمعالج كوالكم الجديد Snapdragon 8+ Gen1 SoC بدلاً من Snapdragon 888 SoC وبالتالي من المتوقع أن يقدم الهاتف نتائج جيدة على صعيد مستوى الأداء واستهلاك الطاقة بشكل أفضل كثيراً من هاتف جالكسي زد فليب 3.

بالنسبة لمجال البصريات، يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل. على الرغم من أن هذه هي نفس المستشعرات المستخدمة سابقاً ولكن أكدت شركة سامسونج أن العدسات الجديدة أفضل بنسبة 65% في إمكانية امتصاص الضوء.

يشتمل الهاتف على إطار مصنوع من الألمنيوم المُسمى Armor وغطاء مفصلي متين. الشاشة والغطاء الخلفي تمتازان بطبقة Gorilla Glass Victus Plus وتم تصنيف الجهاز بمعيار IPX8 لمقاومة الماء.

هذه المرة المفصلة أصغر حجماً من تلك المتواجدة على هاتف جالكسي زد فليب 3 ويمتاز بإطارات معدنية لامعة. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 3700 مللي أمبير في الساعة وهي ترقية ممتازة مقارنة بسعة 3300 مللي أمبير فقط على هاتف جالكسي زد فليب 3.

يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات. ومع ذلك، سيتعين عليك شراء الشاحن على نفقتك الخاصة.

مواصفات هاتف جالكسي زد فليب 4 التي تم الإعلان عنها

الشاشة: قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2640×1080 بكسل عبارة عن لوحة عرض Dynamic AMOLED X2 بمعدل تحديث قابل للتكيف 120Hz مع شاشة خارجية قياس 1.9 بوصة بدقة 512×260 بكسل محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus

قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2640×1080 بكسل عبارة عن لوحة عرض Dynamic AMOLED X2 بمعدل تحديث قابل للتكيف 120Hz مع شاشة خارجية قياس 1.9 بوصة بدقة 512×260 بكسل محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus المعالج: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SoC الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت

8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت شريحة الخط: شريحة eSim وشريحة SIM

شريحة eSim وشريحة SIM نظام التشغيل: واجهة ONE UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة ONE UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12 الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مع توفير إمكانية التسجيل بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مع توفير إمكانية التسجيل بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية سُبل الاتصال: 5G, 4G, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, USB Type-C, NFC, GPS

5G, 4G, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, USB Type-C, NFC, GPS مقاومة الماء: معيار IPX8

معيار IPX8 الصوت: USB Type-C + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية Dolby Atmos

USB Type-C + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية Dolby Atmos الوزن والأبعاد: عند طي الهاتف تبلغ قياساته 84.9×71.9×17.1 مم وعند فتح الهاتف تبلغ قياساته 165.2×71.9×6.9 مم ويزن الهاتف 187 جرام

عند طي الهاتف تبلغ قياساته 84.9×71.9×17.1 مم وعند فتح الهاتف تبلغ قياساته 165.2×71.9×6.9 مم ويزن الهاتف 187 جرام البطارية: سعتها 3700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات

السعر والتوفر

يتوفر الهاتف بألوان مختلفة تشتمل على الأزرق والذ هبي والوردي والجرافيت والأرجواني الهادئ. يبلغ سعر الهاتف 999$ دولار أمريكي لنموذج 128 جيجابايت، بينما يبلغ نموذج 256 جيجابايت 1099$ دولار ويبلغ سعر نموذج 512 جيجابايت حوالي 1179$ دولار أمريكي. الهاتف سيكون متاح للبيع بدءًا من يوم 26 أغسطس.