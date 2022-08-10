4 نصائح مهمة استعداداً لإطلاق ايفون 14

إذا كنت تنوي شراء أحد إصدارات هواتف ايفون 14 او ايفون 14 برو القادمة إليك عدد من النصائح التي يجب عليك اتباعها قبل الإقدام على ذلك.

فكر في بيع الايفون القديم الآن

كل عام تقوم ابل فيه بالإعلان عن ايفون جديد تتراجع أسعار الإصدارات السابقة الأقدم سواء القديمة او الجديدة بنسب متفاوتة.

من أجل تفادي هذا التراجع، يمكنك التفكير الآن في بيع الإصدار الذي تملكه لأن القيمة التي ستحصل عليها الآن ستكون بطبيعة الحال أكبر مما هي عليه بعد الإعلان عن سلسلة ايفون 14.

إذا كنت تمتلك أحد إصدارات هواتف ايفون 12 أو 13 لا ننصحك كثيراً بالترقية إلى ايفون 14. مالكو هواتف ايفون 11 فما أقدم يمكن أن تكون الترقية ذات فائدة وقيمة أكبر.

برامج الاستبدال لدى ابل

لمن لا يعلم فهناك برامج استبدال لدى ابل في بعض الدول العربية، إذ يمكنك تسليم هاتف الايفون المستعمل الخاص بك لآبل أو لأحد شركائها – سواء شركات الاتصالات المحلية أو الوكلاء المعتمدين – وسوف يتم تقييم الهاتف المستعمل وتسعيره وإعطائك مقابل ذلك لشراء هاتف آخر جديد.

هناك برنامج استبدال رسمي لدى ابل في الإمارات العربية المتحدة وكذلك في دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية لدى شركات الاتصالات المحلية. اسأل عن ذلك الأمر في دولتك التي تعيش بها، وإن كنا نرجح الطريقة الأولى التقليدية لبيع الإصدارات المستعملة للحصول على قيمة أكبر.

قبل البيع ..

قبل بيع هاتف الايفون الخاص بك لا تنسى نقل البيانات الخاصة بك وعمل نسخ احتياطي على الحاسوب أو الآي كلاود، وحذف التطبيقات الحساسة، ثم عمل ضبط مصنع لمحو كل بيانات الهاتف. لا تنسى كذلك إزالة بطاقة SIM قبل البيع!

قبل الشراء ..

قبل شراء الإصدار الجديد التي تريده من ايفون 14 تأكد من الاصدار الذي تود شراءه من بين الإصدارات الأربعة المنتظرة. لا تنسى تحديد الميزانية المخصصة للشراء من الآن حتى تختر الإصدار والسعة المناسبين لك.

أيضاً إن لم تكن متعجلاً يمكن الانتظار حتى تطلع على المراجعات والانطباعات الأولية حول إصدارات ايفون 14 الجديدة لتكوين صورة أفضل عن الإصدار الذي سوف تقدم على اقتنائه.

من المنتظر الإعلان عن سلسلة هواتف ايفون 14 في بداية شهر سبتمبر والإطلاق بداية من نهاية شهر سبتمبر وشهر أكتوبر.