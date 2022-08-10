سامسونج تُعلن عن ساعة جالكسي وتش 5 برو الأكثر متانة على الإطلاق

أعلنت سامسونج بشكل رسمي عن ساعة جالكسي وتش 5 برو – Galaxy Watch 5 Pro وقد أكدت الشركة الكورية أثناء الإعلان أنها أفضل ساعة ذكية وأكثرها متانة على الإطلاق من الشركة خاصة وعند مقارنتها بالجيل السابق.

هيكل مصنوع من التيتانيوم بدلاً من الألمنيوم

تم تصميم الساعة الذكية الجديدة للاستخدام “الخارجي” ولذلك فهي جاءت بعمر بطارية أطول وبالتالي سيكون من السهل على المستخدمين قضاء وقت أطول خارج المنزل.

تمتاز الساعة الجديدة بجميع الميزات التي رأيناها على طراز جالكسي وتش 5 الأساسي والذي قمنا بتغطيته في مقال منفصل، ولكن طراز برو يحاول تحسين الأشياء بشكل أفضل.

تمتاز ساعة جالكسي وتش 5 برو بتصنيف IP68 و 5ATM لمقاومة الماء مع زجاج كريستالي من الياقوت الأزرق الأكثر متانة، وهذه المرة، بدلاً من الغلاف المصنوع من الألمنيوم، تم تصميم الهيكل بغلاف مصنوع من التيتانيوم.

أكدت الشركة خلال الحدث أن ساعة جالكسي وتش 5 برو تأتي بحجم واحد فقط وهو 45 مم، مما يعني أنها أكبر حجماً من الطراز الأصلي بفارق ضئيل للغاية. ومع ذلك، سيكون متوفر من الساعة نموذج باتصال البلوتوث ونموذج اخر باتصال LTE.

عمر بطارية أطول يمتد حتى 80 ساعة

على مدار السنوات الماضية كافحت جميع ساعات Wear OS لكي تتمكن من الاستمرار من يوم إلى يومان بدورة شحن واحدة، ولكن يبدو أنها عمر البطارية لم يعد يشكل مصدر قلق بالنسبة لساعة جالكسي وتش 5 برو.

تستخدم الساعة برنامج One UI Watch ونظام Wear OS وتقدم عمر بطارية أفضل كثيراً من ساعة الجيل الماضي، وهذا بفضل احتوائها على بطارية كبيرة بسعة 590 مللي أمبير في الساعة.

قالت سامسونج أن هذه البطارية تحتوي على سعة أكبر بنسبة 50% من ساعة جالكسي وتش 4، في نفس الوقت هذه النسبة تمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بنماذج جالكسي وتش 5 الأساسية.

هذه الزيادة في سعة البطارية ستمنح المستخدمين القدرة على تشغيل الساعة لمدة 80 ساعة متواصلة بدورة شحن واحدة ومع ذلك قد تختلف فترة التشغيل بناءً على كيفية الاستخدام وعدد الميزات التي سيتم تشغيلها.

في النهاية، هذه هي أفضل ساعة ذكية من سامسونج على الإطلاق وقد اشتملت الساعة على عدد هائل من الميزات التي قد تلاقي إعجاب العدائين والأشخاص الرياضيين المهتمين بأمور اللياقة البدنية والأنشطة الرياضية.

السعر والتوفر

يبدأ سعر نموذج اتصال البلوتوث من الساعة بمبلغ وقدره 449.99$ دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر نموذج اتصال LTE حوالي 500$ دولار أمريكي. تأتي الساعة بلونين فقط وهما الأسود التيتانيوم والرمادي التيتانيوم.