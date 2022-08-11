تسريبات – هذه هي أسعار ايفون 14 برو والسعات التخزينية!

نشر المحلل الشهير المهتم بشئون ابل Ming-Chi Kuo تقريراً جديداً مثيراً حول أسعار هواتف ايفون 14 برو المرتقبة.

كما هو متوقع، أفاد Kuo أن أسعار هواتف ايفون 14 برو ستكون أغلى مقارنةً بهواتف ايفون 13 برو، لم يكشف المحلل عن أسعار محددة لكنه أشار إلى أنها ستكون أغلى بنسبة تصل إلى 15%.

الزيادة في الأسعار سوف تكون محبطة للمستهلكين الذين يودون شراء هواتف الايفون الجديدة لكن ابل من جانبها قد تزيد السعة التخزينية في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس في محاولة لتبرير وتمرير الزيادة.

مثلاً شركة TrendForce التايوانية لأبحاث السوق أفادت أن السعة المبدئية لهواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max ستكون 256 جيجابايت عوضاً عن 128 جيجابايت.

هذا سيكون بالإضافة إلى سعتي 512 جيجابايت و 1 تيرابايت للمستخدمين الذين يودون سعات تخزينية أعلى لتخزين كم اكبر من الملفات خصوصاً الصور ومقاطع الفيديو.

الأسعار الرسمية العالمية لهواتف ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس تبدأ من سعر 999 دولارًا و 1099 دولارًا على التوالي مع سعة تخزين 128 جيجابايت.

مع حساب زيادة سعرية تُقدر بنحو 10٪ تقريبًا ، يمكن أن يبدأ سعر هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max من 1099 دولارًا و 1199 دولارًا على التوالي (هي نفس أسعار iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max بسعة 256 جيجابايت).

أسعار هواتف ايفون 14 العادية سوف تبدأ من 799 دولاراً أمريكياً مع سعة تخزين مبدئية 128 جيجابايت علماً بأنها ستعمل بمعالج A15 الحالي وليس معالج A16 كما إصدارات برو.