هاتف جالكسي زد فليب 4 – التصميم والميزات الجديدة والأسعار وكل التفاصيل!

أعلنت شركة سامسونج بالأمس عن هاتفين ذكيين قابلين للطي، من بينها جالكسي زد فليب 4، يعتبر هاتف جالكسي زد فولد 4 هو الأكثر قوة والأغلى ثمناً.

ولكن هاتف جالكسي زد فليب 4 يتلقى استحساناً كبيراً على نطاق واسع وقد أكدت الشركة أثناء الإعلان عنه أنها تمكنت من بيع هاتف جالكسي زد فليب 3 بشكل جيد جداً. وبالتأكيد هي تأمل أن يحدث الشيء ذاته مع الهاتف الجديد.

إذا كنت تخطط لشراء هاتف جالكسي زد فليب 4 فهذه المقالة من أجلك لأننا سنحاول أن نجمع بها جميع التفاصيل التي قد تود معرفتها قبل الشراء.

نحن قمنا بتغطية مؤتمر سامسونج بالأمس ويمكنكم معرفة المزيد من المعلومات من خلال هذا التقرير، ولكننا اليوم سنحاول التطرق إلى بعض التفاصيل الدقيقة مثل المواصفات التفصيلية والميزات الجديدة وكيفية التسعير وأماكن الشراء والألوان والمزيد غير ذلك.

متى سيكون الهاتف متاح للشراء؟

هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 – Samsung Galaxy Z Flip 4 متاح للطلب المُسبق اعتبارًا من يوم 10 أغسطس وهو نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الهاتف، وسيتم إطلاق الهاتف يوم 26 من الشهر الجاري. وسيكون متاح للبيع من خلال متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة وعلى أرفف المتاجر.

ما هو سعر هاتف جالكسي زد فليب 4؟

يحتوي هاتف جالكسي زد فليب 4 على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام، ولكنه يأتي على هيئة ثلاث نماذج مختلفة من حيث سعة التخزين الداخلية: الخيار الأول من سعة التخزين يأتي بمساحة 128 جيجابايت، بينما الخيار الثاني يأتي بسعة 256 جيجابايت، ويأتي الخيار الأخير بسعة 512 جيجابايت.

يبدأ سعر الهاتف عند قيمة 999$ دولار أمريكي لنموذج 128 جيجابايت، هذا السعر أكثر من رائع لأنه نفس سعر هاتف جالكسي زد فليب 3.

ما هي العروض التي يمكنك الحصول عليها عند الطلب المُسبق؟

إذا قمت بطلب هاتف جالكسي زد فليب 4 من موقع سامسونج ستحصل على ترقية مجانية للذاكرة الداخلية بمعنى أنك في حالة طلب نموذج 128 جيجابايت فسوف تحصل على نموذج 256 جيجابايت.

أيضاً من الممكن أن تحصل على تخفيض بنسبة 10% تقريباً على السعر، جنباً إلى جنب مع جراب سيليكون الذي يتضمن الحلقة المعدنية أو حافظة الحزام.

بالإضافة إلى كل ذلك، ستكون مؤهلاً للاشتراك في برنامج +Samsung Care مقابل رسوم شهرية رمزية تبلغ 8$/11$ للحصول على دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وإمكانية إصلاح تشققات الشاشة البسيطة مقابل سعر يبدأ من 29$ فقط، وتأمين ضد السقوط وانسكاب السوائل وإمكانية استبدال البطارية وغير ذلك بكثير من الأعطال الفنية.

من أين يمكنك شراء هاتف جالكسي زد فليب 4؟

سيكون الهاتف متاح للبيع يوم 26 أغسطس في جميع المتاجر الرئيسية بالولايات المتحدة وهو متاح أيضاً على متجر Samsung Experience Store وموقع سامسونج الرسمي. الشركات التي ستكون قادرة على بيع الهاتف في الولايات المتحدة تشتمل على كل من Verizon و AT&T و T-Mobile وسيكون متاح على موقع Best Buy أيضاً.

ما هي ألوان الهاتف؟

يتوفر هاتف جالكسي زد فليب 4 بأربعة ألوان تشتمل على الجرافيت والأرجواني الهادئ والذهبي الوردي والأزرق. لون الجرافيت هو في الأساس عبارة عن لون رمادي داكن جداً شبيه باللون الاسود.

ما هي الميزات الجديدة التي يُأتي بها الهاتف؟

يدعم الهاتف جميع ميزات نظام أندرويد 12 التي يُمكن توقعها، بالإضافة إلى ميزات واجهة سامسونج المخصصة One UI 4.1 ولكن بشكل خاص يمتاز الهاتف ببعض الميزات المتطورة التي تم تصميمها خصيصاً لعائلة جالكسي زد فليب وتم تحسينها بشكل جيد جداً على الطراز الجديد – لنتعرف عليها بشكل مفصل:

FlexCam:

يمكن الاستعانة بوضع FlexCam أثناء استخدام الهاتف في الوضع المرن. الوضع المرن هذه المرة يدعم زوايا تتراوح من 75 درجة وحتى 115 درجة. تم تحسين وضع FlexCam بالتعاون مع شركة ميتا لدعم كل من واتس اب وفيسبوك وانستقرام.

هذا الوضع يتيح لك القدرة على التصوير بدون استخدام اليدين أو إمكانية التقاط صور سيلفي مع عدد كبير من الأشخاص بحيث يمكنك ضبط زاوية إمالة الهاتف بشكل مناسب بما يلبي احتياجات التصوير الخاصة بك.

Quick Shot / اللقطة السريعة:



تم ترقية ميزة اللقطة السريعة على هاتف جالكسي زد فليب 4 التي تسمح لك بالقدرة على استخدام الشاشة الثانوية من أجل التقاط صورة بواسطة الكاميرا الخلفية، كما ويمكنك تسجيل فيديو باستخدام هذا الوضع، والقدرة على الاستفادة من الوضع المرن في نفس الوقت دون إيقاف عملية تسجيل الفيديو. بالإضافة إلى ذلك يمكنك التقاط صور سيلفي في الوضع الرأسي ومشاهدة المعاينات من شاشة الغلاف.

تحسين مستشعرات الكاميرا:

تدّعي شركة سامسونج أنها تمكنت من تحسين قدرات مستشعر التصوير الأساسي على الهاتف إذ أصبح المستشعر الرئيسي قادر على التقاط ضوء أكبر لتوفير صور أكثر سطوعاً بنسبة 65% مقارنة بهاتف جالكسي زد فليب 3. وبمساعدة معالج Snapdragon 8+ Gen1 تم تحسين وتعزيز قدرات التصوير وتسجيل الفيديو لتوفير نتائج أعلى جودة أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

مفصلة أكثر نحافة:

يحتوي هاتف جالكسي زد فليب 4 على مفصلة أكثر نحافة من المفصلة السابقة، كما وتم تحسين تقويم الحواف بشكل ملحوظ لكي يبدو الهاتف جذاباً للعين عند النظر إليه أثناء طيه.

مواصفات هاتف جالكسي زد فليب 4 بالتفصيل: