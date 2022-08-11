هاتف جالكسي زد فولد 4 – التصميم والميزات الجديدة والأسعار وكل التفاصيل!

أعلنت سامسونج بالأمس عن مجموعة جديدة من الأجهزة خلال حدث Galaxy Unpacked وبالتأكيد هاتف جالكسي زد فولد 4 – Galaxy Z Fold 4 هو الأكثر شعبية بينهما.

هاتف جالكسي زد فولد 4 هو الهاتف الرائد الجديد القابل للطي من الشركة الكورية وهو بالفعل من أقوى الهواتف الذكية التي تم إطلاقها خلال عام 2022 على الإطلاق.

بالأمس حاولنا تغطية أهم المعلومات التي تم التصريح بها خلال الحدث، ولكن إذا كنت مهتم بشراء الهاتف فبكل تأكيد هذه المقالة من أجلك لكي تجميع صورة شاملة حول هذا الهاتف قبل إتمام صفقة الشراء.

سنحاول تغطية المواصفات الرئيسية وأهم الميزات الجديدة والاسعار والعروض المتاحة. بالتأكيد هاتف جالكسي زد فولد 4 يأتي بسعر مرتفع كعادته، ولكن إذا كنت تتمنى الاستمتاع بتجربة هاتف قابل للطي فبالتأكيد هذا هو الهاتف الذي ينبغي الحصول عليه.

متى سيكون هاتف جالكسي زد فولد 4 متاحاً للشراء؟

تبدأ الطلبات المُسبقة للهاتف ابتداءً من يوم أمس الموافق 10 أغسطس، وهو نفس اليوم الذي تم الإعلان فيه عن الهاتف، بينما سيكون الهاتف متوفر على متاجر البيع الإلكترونية وأرفف المتاجر ابتداءً من يوم 26 أغسطس القادم.

ما هي أسعار الهاتف بالتفصيل:

يأتي الهاتف بثلاث خيارات مختلفة، ولكن جميعها تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت رام. يتوفر الهاتف بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. تم تسعير الهاتف بمبلغ وقدره 1799$ دولار أمريكي، مما يعني أنه بنفس سعر هاتف الجيل السابق.

ما هي العروض التي يُمكن الحصول عليها عند الطلب المُسبق؟

إذا قمت بطلب الهاتف بدءًا من يوم 10 أغسطس وحتى 25 أغسطس فسوف تحصل على بعض العروض الجيدة والتي تشتمل على مضاعفة سعة التخزين بنفس التكلفة وستحصل على رصيد سامسونج بقيمة 100$ وإمكانية الاشتراك في برنامج +Samsung Care للاستفادة من برنامج الصيانة الشامل والدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وإصلاحات الشاشة المتصدعة بقيمة تبدأ عند 29$ دولار فقط وحماية ضد السقوط وانسكاب السوائل.

الهاتف سيكون متاح للبيع في الولايات المتحدة من خلال Verizon و AT&T و T-Mobile وموقع سامسونج الرسمي وموقع Best Buy.

ما هي ألوان الهاتف؟

يتوفر هاتف جالكسي زد فولد 4 بثلاث ألوان مختلفة وتستخدم الشركة أسماء ترفيهية مثل الفانتوم الأسود والأخضر الرمادي والبيج. اللون الأخضر الرمادي أقرب إلى الرمادي من الأخضر ولكن يتوفر لون جديد باسم Burgundy حصرياً على موقع سامسونج.

ما هي الميزات الجديدة التي يدعمها الهاتف؟

هاتف جالكسي زد فولد 4 يحتوي على كم هائل من الميزات الجديدة والتي تم التوصل إليها بفضل واجهة One UI المخصصة من سامسونج والمستندة على نظام Android 12L. نظام أندرويد 12 يقدم العديد من الميزات الرائعة، ولكن بفضل واجهة البرنامج المخصصة فسوف تحصل على بعض الإضافات المثيرة للاهتمام ومن بينها الآتي:

Android 12L:

يأتي الهاتف بنظام Android 12L المطور خصيصاً للأجهزة القابلة للطي. في الواقع، هاتف جالكسي زد فولد 4 هو أول هاتف في العالم يأتي بنظام التشغيل الجديد Android 12L والذي تم تصميمه خصيصاً بواسطة جوجل من أجل الأجهزة التي تحتوي على شاشات عرض كبيرة وهذا يتضمن الهواتف القابلة للطي والحواسيب اللوحية على حد سواء.

شريط المهام:

قدمت سامسونج مع الهاتف شريط مهام جديد الذي يشبه شريط المهام على الحاسب الشخصي والذي يتيح لك إمكانية الوصول بسرعة إلى جميع تطبيقاتك الأكثر استخداماً والتطبيقات الحالية للمساهمة بشكل فعال في تحسين وتعزيز قدراتك الإنتاجية أثناء التعامل مع تعدد المهام ولكن هذه الميزة لن تكون مدعومة إلا أثناء استخدام الشاشة الداخلية فقط.

تعدد المهام:

تم تحسين وضعية تشغيل تعدد المهام على الهاتف بشكل ملحوظ، فبجانب شريط المهام الجديد، الآن هناك إيماءات التمرير الجديدة من سامسونج إذ تسمح لك بتبديل تطبيقات ملء الشاشة إلى النوافذ المنبثقة أو الدخول إلى وضع تقسيم الشاشة. ولكن لكي تستفيد من هذه الميزة سيتعين عليك تنشيط ميزة Labs في إعدادات الهاتف.

تم تحسين الكاميرا بشكل ملحوظ:

صرحت شركة سامسونج أنها تمكنت من تحسين قدرات التصوير على الهاتف بشكل ملحوظ. استخدمت سامسونج مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مزوداً بوحدات بكسل أكبر حجماً وهو قادر على امتصاص المزيد من الضوء بنسبة 23% وقد تم تحسين نظام معالجة الصور من أجل توفير صور عالية الجودة ومقاطع فيديو احترافية حتى أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كاميرا أسفل الشاشة لا يمكن رؤيتها:

كان هاتف جالكسي زد فولد 3 هو أول هاتف يحتوي على كاميرا أسفل الشاشة ولكنها كانت لا تزال مرئية بشكل ملحوظ وبدت غريبة جداً في الواقع. لذلك، حاولت سامسونج تحسين الوضع بشكل أفضل وقررت إخفاء الكاميرا أسفل الشاشة بشكل أفضل من الكاميرا السابقة. تدّعي سامسونج أن كاميرا أسفل الشاشة أصبحت أقل وضوحاً ولكن بالطبع لا يزال بإمكانك رؤيتها.

قلم S-Pen وقلم S-Pen Pro:

تم تحسين القلم الإلكتروني S-Pen من أجل هاتف جالكسي زد فولد 4 والذي يبلغ سمكه الآن 1.5 مم ويدعم زمن انتقال منخفض للغاية ودقة الكتابة والرسم على الشاشة. القلم متوفر باللون الأسود فقط وسعره 49.99$. قلم S-Pen Pro هو الأكثر تطوراً لأنه يشتمل على بلوتوث مدمج وبالتالي يمكنك استخدامه كجهاز تحكم عن بُعد ويبلغ سعره 99$.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 بالتفصيل: