سامسونج تكشف النقاب عن سماعة جالكسي بودز 2 برو

عقدت شركة سامسونج مؤتمر Galaxy Unpacked هذا الصباح وهو ثاني مؤتمر للشركة والأخير لعام 2022 الجاري. تماماً كما كنا نتوقع على مدار الأسابيع الماضية، لقد تم الإعلان عن هواتف الجيل الرابع القابلة للطي جالكسي زد فولد 4 و زد فليب 4، جنباً إلى جنب مع سلسلة ساعات جالكسي وتش 5.

ولكن بالإضافة إلى كل ذلك تم كشف النقاب عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة، جالكسي بودز 2 برو، وهي أحدث سماعة أذن لاسلكية للشركة والتي جاءت بعدد كبير من الميزات المتطورة.

سماعة جالكسي بودز 2 برو تأتي بميزات متقدمة

للتذكير، كانت قد أطلقت شركة سامسونج سماعة جالكسي بودر برو في شهر يناير العام الماضي، وغني عن القوي، لقد حصلت سماعة الأذن اللاسلكية على مراجعات وتقييمات إيجابية في شتى بقاع الإنترنت. انتظرنا طويلاً أن يتم الإعلان عن الطراز الجديد طوال الأشهر الماضية، ولكن لسبب ما قررت سامسونج تأجيل الإطلاق حتى يومنا هذا.

إذا كنت تبحث عن بعض التحسينات الإضافية مقارنة بسماعة الأذن اللاسلكية التي تم إطلاقها العام الماضي، فتأكد أنك ستحصل عليها مع النموذج الجديد.

البطارية

فيما يتعلق بعمر البطارية فلقد صرحت سامسونج بأن السماعة الجديدة قادرة على البقاء طوال اليوم اعتمادًا على شكل الاستخدام حيث تحتوي السماعة نفسها على بطارية بسعر 61 مللي أمبير في الساعة.

في حالة تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء النشط فهي قادرة على الاستمرار لمدة 5 ساعات فقط، ولكن عند تعطيل ANC تكون السماعة قادرة على الاستمرار لمدة 8 ساعات.

تحتوي علبة السماعة على بطارية بسعة 500 مللي أمبير وهذه البطارية قادرة على شحن السماعة أربع مرات متتالية بدورة شحن واحدة. وبالتالي باستخدام شحن العلبة، يمكن لسماعة جالكسي بودز 2 برو العمل لمدة 20 ساعة أثناء تفعيل إلغاء الضوضاء النشط وحوالي 30 ساعة أثناء إلغاء تفعيل إلغاء الضوضاء النشط.

الصوت

هذه سماعة أذن لاسلكية احترافية، وبالتالي فمن المؤكد أنك ستحصل على تجربة صوتية مذهلة أثناء استخدامها. تتوافق السماعة مع صوت Hi-Fi 24Bit وقد تم تعزيز صوت 360 مع دعم متعدد القنوات.

بفضل الهاردوير الأحدث في السماعة فسوف تحصل على تجربة سمعية احترافية وصوت مُحسن بشكل ملحوظ خاصة وأن السماعة الجديدة أصغر بنسبة 15% مقارنة بسماعة جالكسي بودز برو.

أوضاع الاستماع

تماماً مثل جميع سماعات الأذن اللاسلكية المتميزة، تتيح لك سماعة جالكسي بودز 2 برو الحصول على أوضاع الاستماع المتعددة. سيكون لديك وضع ANC الذي يعمل على إلغاء الضوضاء المحيطة التي تسمعها أثناء حركة المرور ومحركات الطائرات وما إلى ذلك. وضع إلغاء الضوضاء النشط غني عن التعريف والهدف الأساسي منه هو تقييد وحجب الضوضاء أثناء الاستمتاع بسماع الموسيقى.

صرحت الشركة أن وضع ANC على السماعة الجديدة قادر على حجب الضوضاء بنسبة 40% أفضل مقارنة بسماعة جالكسي بودز برو السابقة.

بجانب وضع إلغاء الضوضاء النشط، هناك وضع أخر وهو وضع الصوت المحيطي، ومن خلاله يتم تفعيل الميكروفون ولكنك ستفقد تصفية الضوضاء التي تحدث حولك.

السعر والتوفر

تشتمل ميزات السماعة الأخرى على Bixby وتصنيف IPX7 لمقاومة الماء والقدرة على الاتصال بأجهزة تلفاز شركة سامسونج وغيرها من الميزات الأخرى. يبلغ سعر السماعة 229$ دولار أمريكي وستكون متاحة للشراء ابتداءً من يوم 26 أغسطس القادم.