أفضل عشرة برامج من أجل مراقبة الموظفين أثناء العمل

في عصر الكورونا بات العمل من المنزل أمراً طبيعياً. هناك ملايين الموظفين حول العالم حالياً يعملون من المنزل، ما يجعل من الصعب على أرباب العمل مراقبتهم. هنا يأتي دور برامج مراقبة الموظفين والتي تمنح أصحاب العمل إمكانية مراقبة كل نشاط الموظفين على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم أثناء ساعات العمل. هناك العديد من برامج مراقبة الموظفين، لذا سيكون الاختيار صعباً من بينهم. لجعل الاختيار ممكناً، نقدم لك مقارنة بين أفضل عشرة برامج مراقبة الموظفين.

1. Clever Control

Clever Control هو نظام شامل لمراقبة الموظفين يوفر لك الكثير من المزايا بما في ذلك تسجيل الكتابة عبر لوحة المفاتيح، المراقبة الخفية، لقطات الشاشة، تتبع الرسائل، المشاهدة الحية، المراقبة عن بعد باستخدام حساب أونلاين، خدمة البريد، وتتبع المواقع التي تمت زيارتها، فضلاً عن حجب المواقع التي لا تريدها مثل مواقع التواصل الاجتماعي، ومراقبة الصوت وتسجيل المكالمات وغير ذلك.

هذا البرنامج يعتبر هدير ربانية لأرباب العمل الذين يودون أن يعرفوا ماذا يفعل موظفوهم عندما يديرون لهم ظهوروهم.

بمجرد تثبيته، سيطلب منك البرنامج إنشاء حساب وإعداده. بعدها، سوف تتبع كافة أنشطة المستخدمين الذين الذين تود تتبعهم. تستطيع تجربة النسخة المجانية من البرنامج، والتي تعطي بعض المزايا والخدمات المحدودة لكنها بشكل عام ستعطيك فكرة عما آلية عمل البرنامج. إذا كانت تجربتك مع البرنامج مثمرة، تستطيع شراء أي من الخطط المدفوعة المميزة وتجربة بعض الأدوات المفيدة ورفع كفاءة مراقبة الموظفين.

المزايا:

سهل الاستخدام

عدد واسع من المزايا

المرقبة الحية في الوقت الفعلي

العيوب:

لا يوجد

2. Spyrix Employee Monitoring

Spyrix Employee Monitoring يتيح التحكم بأنشطة المستخدم على الحاسوب، ويتيح لأصحاب الأعمال معرفة ماذا يفعل الموظفون أثناء ساعات العمل. تعتبر هذه الخدمة سحابية وتوفر العديد من المزايا مثل المراقبة عن بعد، الاستخدام الخفي للبرنامج، نظام قياس الإنتاجية، نظام التحكم بالوقت، تسحيل كاميرا الويب والشاشة، تتبع ما يُكتب عبر لوحة المفاتيح، التقاط لقطات الشاشة، التسجيل عبر المايكروفون، تتبع الرسائل ومواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك. أكثر من ذلك، هناك نظام لإدارة أداء الموظفين، وبناءً على ذلك يمكن مكافأتهم أو مجازاتهم.

المزايا:

المراقبة المستمرة.

المراقبة الحية.

تقارير مفصلة حول الأنشطة والأداء.

العيوب:

لا يوجد

3. Actual Keylogger

Actual Keylogger هو برنامج يَسهُل تنزيله وتنصيبه على النظام، ويوفر لك كافة المزايا التي تريدها لوضعك عينك على الموظفين. البرنامج يعرض لك تقارير وقتية لتكوين صورة عما يفعله الموظف في أي وقت كان. تستطيع الوصول إلى التقارير من أي بلد تتواجد فيها بدون قيود جغرافية بما في ذلك معلومات ما يُكتب على لوحة المفاتيح، وبيانات الطباعة وتاريخ التصفح على الإنترنت.

المزايا:

البيانات يمكن جمعها من البرامج المفتوحة أو المغلقة على الحاسوب.

إمكانية تتبع طباعة الملفات.

واجهة سهلة الاستخدام.

العيوب:

لا يوجد خاصية حجب البرامج.

4. TrackOlap

برنامج TrackOlap هو أداة شاملة من أجل زيادة إنتاجية المشروع الخاص بك. يمكنك تعظيم جهود إدارة الموارد البشرية وإدارة الفريق عن بُعد والبقاء على اطلاع دائم بأنشطة موظفيك. من تتبع الوقت وإدارة المشروع إلى مراقبة الموظفين ، يمكن أن يساعدك هذا التطبيق كثيرًا. لا تهم المسافة الجغرافية أو المناطق الزمنية المختلفة. يمكنك تتبع أنشطة موظفيك من أي مكان في العالم والحفاظ على إنتاجية موظفيك. ويعتبر البرنامج مثالياً للموظفين الذين يعملون من المنزل.

المزايا:

التتبع عن بعد.

تقارير مفصلة.

رفع الإنتاجية.

العيوب:

يحتاج وقتاً للتعود عليه.

5. Nitso Desk Monitor

بالمراقبة الدائمة للمواقع التي يزورها المستخدم وما يفعله عليها، يعطيك البرنامج فكرة عن نوعية الأنشطة التي يقوم بها الموظف أثناء فترة عمله، كما يقوم البرنامج باكتشاف أي انحرافات فيها. بذلك يضمن صاحب العمل إنتاجية أكبر للفريق وماراقبتهم دون أن يشعروا مع حرصهم الدائم على تقليل الأخطاء وزيادة الفعالية.

المميزات:

صيانة سجل المهام

تصورات أفضل للموظفين

الشفافية في مكان العمل

العيوب:

الاستخدام معقد بعض الشيء

6. Controlio

Controlio هو برنامج على أعلي مستوى من نظام مراقبة الموظفينن يتيح لأرباب العمل متابعة موظفيهم أثناء العمل وضمان مستويات الإنتاجية المطلوبة. البرنامج سوف يسجل كل ضغطة زر على اللوحة يقوم بها الموظف، كما يعد تقرير شامل بها وبالمواقع التي قام بزيارتها والوقت الذي قضاه عليها. هناك أيضاً خواص المتابعة الحية وتسجيل الشاشة واستخدام الويب، وتحليل الأداء لمعرفة الأنشط والأكسل للمكافأة أو المجازاة مع إمكانية المراقبة في وضع التخفي.

المزايا:

المراقبة في وضع التخفي.

فترة تجريبية مجانية.

مزايا وخيارات كثيرة للمراقبة.

العيوب:

البحث عن البيانات في قسم واحد

7. ActivTrak

ActivTrak هو أداة رائعة من أجل مراقبة الإنتاجية في بيئة العمل مع قدرته على إنتاج تقارير تفصيلية لمعرفة كل ما يفعله الموظفين على أساس يومي، يتيح أيضاً البرنامج وضع أهداف للموظفين لتحقيقها وفي حالة عدم تحققها سوف تعرف أسباب ذلك. مع كمية البينات والتقارير التي يصدرها البرنامج، سوف تعرف كيفية إدارة فريق العمل التابع لك بكفاءة وترفع من إنتاجيتهم.

المزايا:

مراقبة مستويات الإنتاجية.

معرفة أسباب قلة الإنتاجية.

تحليل اتجاهات الإنتاجية السابقة.

العيوب:

لا يوجد تسجيل صوت أو صورة.

لا يوجد تتبع الكتابة على لوحة المفاتيح.

8. DeskTime

DeskTime هو حل واحد لكل احتياجات رب العمل من أجل مراقبة الموظفين، البرنامج يضمن الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بشركتك ومعرفة ما إذا كان أي موظف قد حاول خرق سياسة الشركة. بعض الفوائد الإضافية التي يمكنك الاستمتاع بها مع DeskTime هي تقليل خسائر الأعمال، وأتمتة إدارة الفريق، وتجنب إرهاق الموظفين.

المزايا:

سهل التنصيب

ميزات رائعة

سهل الاستخدام

العيوب:

عدم وضوح التقارير في بعض الأحيان

9. Teramind

Teramind هو نظام تتبع آخر يمكنه مراقبة نشاط المستخدم على الحاسوب. البرنامج لا يمكنك فقط تتبع سلوك الموظف عبر الإنترنت ، ولكن يمكنك أيضًا الحصول على نظرة ثاقبة لسلوكه في وضع عدم الاتصال من خلال تسجيلات الشاشة ، والمشاهدة المباشرة ، وتسجيل الفيديو. يأتي أيضًا مع ميزات تسجيل الكتابة على لوحة المفاتيح. باستخدام هذا البرنامج، يمكنك أيضًا مراقبة جلسات Zoom للموظفين لتحليلها لاحقًا. يمكنك معرفة كيف يتصرف بعض الموظفين عندما لا تراقبهم بنشاط من خلال هذه الميزة.

المزايا:

عدة أدوات تتبع

تسجيل ضغطات المفاتيح

ترقيات سهلة

العيوب:

من الصعب فهم ميزات المراقبة المتعمقة

يحتاج إلى بعض الوقت للتعود عليه

10. InterGuard

آخر نظام مراقبة هو InterGuard. هذا هو التطبيق الجيد لمراقبة مستويات إنتاجية الموظفين. يقوم بجمع بيانات متنوعة لمنحك نظرة ثاقبة حول سلوك موظفيك ، وتحديداً أولئك الذين يعملون من مواقع بعيدة. التطبيق مثالي أيضًا لأصحاب العمل الذين يرغبون في الحفاظ على بيانات الشركة آمنة من الأيدي الخطأ.

المزايا:

سهولة التنقل

ريبورتاج شامل

نظام إخطار ممتاز

العيوب:

التثبيت صعب بعض الشيء

هل برامج مراقبة الموظفين قانونية؟

قد أحدث فيروس كورونا في العالم تغييراً لن يزول أثره ليس فقط على المستوى الصحي بل أيضاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وأصبح العمل عن بعد جزءً من ثقافة العديد من الشركات حول العالم.

لكن مع انتشار وظائف العمل عن بعد ظهرت الحاجة إلى مراقبة الموظفين وقياس أدائهم وإنتاجيتهم بالشكل والطريقة المتبعة في مكاتب العمل، ولذا ظهرت برامج مراقبة الموظفين ذات الخيارات الواسعة والتي باتت تتيح لأصحاب المشاريع والأعمال مراقبة موظفيهم وضمان أقصى قدر من الإنتاجية من ساعات العمل. لا تصلح تلك البرامج إلى وظائف العمل عن بعد فقط بل أيضاً للمراقبة والتقييم في الوظائف التي تتطلب حضوراً جسدياً في مقر العمل.

مع تلك البرامج سوف يضمن صاحب العمل ألا يضيع وقت العاملين لديه سدىً فيما لا ينفع، ولا يرفع من مستوى الإنتاجية وكفاءة العمل. لكن على الجانب الآخر، قد يرى بعض الموظفين في تلك البرامج انتهاكاً للخصوصية وتشعرهم بعدم الرضا وعدم الثقة كونهم دوماً يصلهم شعور أنهم محط الأنظار وأن أنفاسهم محسوبة عليهم. هذا الجدل حول هذا النوع من البرامج قديم ولا يزال مستمراً حول الآن.

هناك تساؤل أكبر يدور عن مدى قانونية تلك البرامج والحقيقة أنه في دولنا العربية لا توجد قوانين تنظيمية لها أو تشريعات تجرمها، وبالتالي فلا حرج من استخدامها من أصحاب الأعمال والمشاريع شريطة أن يبلغوا الموظفين أن سياسة الشركة واللائحة المنظمة للعمل تتضمن استخدام هذا النوع من البرامج وللموظف حرية القبول أو الرفض.

الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها تجيز استخدام هذا النوع من البرامج لمراقبة وتتبع نشاط الموظفين أثناء ساعات العمل بحكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر في عام 2010.

هل لك تجربة سابقة مع هذا النوع من البرامج؟ شاركنا عبر التعليقات